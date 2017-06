CaSu überarbeitet LapTop Dolly

Aus dem Hause CaSu Camera Support Granderath kommt ein Update für den eigens entwickelten LapTop Dolly. Durch die Neuerungen können nun unter anderem auch Pedestal-Säulen aller führenden Hersteller montiert werden.

Foto: CaSu Der überarbeitete LapTop Dolly auf der selbst entwickelten 1,50 Meter Langen Schiene.

Der LapTop Dolly ist besonders bei OB-Teams beliebt, da er in einem Pelicase transportiert werden kann und der Aufbau schnell und einfach über die Bühne geht. Außerdem kann er auch ohne Schienen genutzt werden und bietet auch Stativen mit Gummiziehhebeln auf der Bodenplatte guten Halt und einfache Montagemöglichkeiten. Durch die Möglichkeit jetzt auch Pedestal-Säulen montieren zu können, kann man den Dolly mit Drehkreuz nutzen, ein Stativ mit Gummiziehhebeln direkt am Dollyboden montieren oder aber eine Pedestal Säule auf der Schiene einsetzen. Dazu wird die Pedestal Säule dem Pedestal entnommen und in einen speziell dafür entwickelten Dollyadapter eingesetzt.

Außerdem neu sind drei in den Dollyboden integrierte 100-mm-Schalen zur Direktmontage eines Fluidkopfes für Aufnahmen in Bodenhöhe. Die integrierten Schalen können mit Adaptern auch auf 150-mm erweitert werden. Ergänzend zum Dolly hat CaSu nun auch eigene Schienen entwickelt, die eine Länge von 1,50 Metern haben und sich mittig zusammenlegen lassen. So spart man erheblich an Platz beim Transport. Wenn man ohne Schienen arbeiten möchte, kann der Dolly auch mit Luftreifen benutzt werden. Um hier eine noch bessere Laufruhe zu erzielen, gibt es nun auch eine Zwillingsbereifung. Alle Infos zum Laptop Dolly finden Sie hier.