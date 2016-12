Toni Erdmann mehrfach ausgezeichnet

Bei der Verleihung der Europäischen Filmpreise 2016 in Wroclaw kam der Abräumer des Abends aus Deutschland. „Toni Erdmann“ überzeugte die Jury in gleich mehreren Kategorien. Wir sprachen mit der Regisseurin Maren Ade in Ausgabe 7-8/2016 und mit der Editorin Heike Parplies in Ausgabe 9/2016.

API (c.) Jessica Kassner Gewinner des Abends: Maren Ade und die Crew von TONI ERDMANN

Die deutsche Produktion wurde bei der Verleihung des Europäischen Filmpreises mit gleich fünf Hauptpreisen bedacht. Neben den Preisen für den Besten Film wurde Maren Ade für die beste Regie sowie das beste Drehbuch ausgezeichnet. Mit Sandra Hüller und Peter Simonischek gewannen gleich beide Hauptdarsteller in Ihren Kategorien die begehrten Trophäen.

Nach diesen zahlreichen Preisen kann nun noch eine weitere renommierte Auszeichnung hinzukommen, da Toni Erdamann in der Kategorie „Best Motion Picture, Foreign Language“ für einen Golden Globe nominiert ist.