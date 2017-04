Neue Eventreihe: Kameradialog goes Live

Der Kameradialog ist in jeder Ausgabe zu finden. Hier steht der Austausch von erfahrenen DoPs und der nachrückenden Generation im Mittelpunkt. Jetzt können Sie dabei sein. In Berlin steigt am 27. April der erste Kameradialog Live – präsentiert von Xinegear!

Erfahrene Kameraleute treffen auf junge Studenten. Das ist Idee hinter unserer Heftreihe “Kameradialog”. Im Jahr 2016 etabliert bekamen wir aus allen Richtungen sehr positives Feedback. Davon ermutigt haben wir uns jetzt dazu entschlossen, diese Gespräch zu Ihnen zu bringen, zu unseren Lesern, vor ein Publikum!

Den Anfang machen schon nächste Woche unsere Gäste DoP Johanns Louis und Kamerastudentin Greta Isabella Conte von der Filmuni Babelsberg. Unser Thema ist “Neue Technologien versus konventionelle Bildgestaltung”. Wir treffen uns in entspannter Wohnzimmer-Atmosphäre des Café Herman Schulz in Friedrichshain. Der Eintritt ist frei! Doch die Plätze sind begrenzt, bitte melden Sie sich vorher über das Facebook-Event an.

Unsere Premieren-Veranstaltung wird am 27. April 2017 um 20:00 Uhr um Café Herman Schulz in der Finowstraße 33 in 10247 Berlin stattfinden. Der Einlass beginnt um 19:30 Uhr. Unter Moderation von André Herrmann vom Verein Creative Office e.V. führen unsere Kameragäste etwa einen einstündigen Dialog, gefolgt von einer Q&A-Runde, in der Sie als Publikum Fragen stellen können.

Wir freuen uns sehr, dass der Abend von der Xinegear GmbH – Tools for professional Filmmakers präsentiert wird. Unser Kooperationspartner und Gastgeber ist der Verein Creative Office e.V..