In unserer Ausgabe 1-2/2017 berichteten wir über die Dreharbeiten zu Felix Randaus Kinofilm “Iceman”, der die Geschichte von Ötzi erzählt. Wir sprachen mit DoP Jakub Bejnarowicz über die extremen Witterungsbedingungen in den Bergen. Der Release ist für den 30. November geplant. Jetzt ist der erste Trailer zu dem Film mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle da und macht richtig Lust auf den Film.