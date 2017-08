Wer dreht, weiß, dass binnen kürzester Zeit eine Unzahl von Clips anfallen, über die man schnell den Überblick verliert. Ein Seminar zum Thema Organisation und Archivierung in Köln schafft Abhilfe.

Foto: Visionmind Tagesseminar Ingest to Archive in Köln

Beim Tagessemninar zum Thema Asset Management und Achivierung wird darauf eingegangen, wie man sein Material im “wirtschaftlich angemessenen Rahmen so organisieren kann, dass es zunächst einmal überhaupt wiedergefunden werden kann”. In weiteren Schritten geht es um die Übergabe an die Bearbeitung und ans Archivieren.

Das Seminar richtet sich an Einsteiger wie Profis, die mit Bewegt-, aber auch Standbildern arbeiten, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Hierbei sind nicht zwingend nur Editoren und solche in spe angesprochen, sondern auch Administratoren im Umfeld elektronischer Bildbearbeitung sowie an Kreative, die mit sehr viel Material umgehen.

Unter anderem werden Kyno von Lesspain Software, Sony Catalys Prepare und Media NavigatorX vorgestellt.

Folgende Themen werden im Seminar behandelt:

Ingest Workflows in der Medienproduktion und dafür geeignete Software

Materialorganisation auf Betriebssystemebene

Materialorganisation über Metadaten

Materialvorschau und Materialbewertung

Selektion und Vorbereitung von Medienmaterial

Abklammern und Transkodieren

Projektorganisation bei vernetztem Arbeiten

Vergleich von aktuellen Archivmedien

Archivierung im direkten Umfeld von Medienproduktion

Das Seminar wird gehalten von Klaus Werner Rößel von Visionmind Systemberatung und Training und findet statt

am 24. August 2017 von 10-17 Uhr bei MoovIT in Köln.

Die Seminargebühr beträgt 195 Euro inklusive Umsatzsteuer, zu entrichten ausschließlich per Vorkasse. Der Anmeldeschluss ist der 21. August. Anmeldung und Rückfragen an roessel [at] visionmind.de oder c.starke [at] moovit.de.