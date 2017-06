Jetzt gratis zum Heft: 60 Seiten Spezialausgabe zum Thema Objektive

Sie möchten mehr Hintergrundwissen bei uns finden! Das haben wir uns zu Herzen genommen. Und wie! Jeder Ausgabe unseres aktuellen Hefts 7-8/2017 liegt ein 60 Seiten (!) starkes Film & TV Kameramann Spezial zum Thema “Objektive – Mehr als der Look” bei.

In der technischen Optik ist man vor Überraschungen ziemlich sicher, denn nach der Strahlenoptik, die die Ausbreitung des Lichts als Lichtstrahl sieht, folgt eine optische Abbildung einigen klar definierten Regeln und lässt sich mit großer Präzision berechnen. Seit die Berechnung durch immer leistungsfähigere Computer relativ einfach geworden ist, kann man entsprechend günstig Objektive herstellen, und ihre Performance schon auf Grund der Berechnungen vorhersagen.

In den letzten Jahren sind so viele neue Objektivsätze hinzu gekommen, dass wir es nun als Anlass genommen haben, in diesem Spezial einerseits auf die Grundlagen, sowie auf die gängigsten Objektivreihen hier einzugehen. Daher wendet sich dieses Spezial sowohl an Anfänger, die gerne mehr über ihr Arbeitsgerät erfahren wollen, als auch an Profis, die einfach kompakt die Details zum Nachschlagen haben wollen.

Unser Autor Hans Albrecht Lusznat zeigt, dass Objektive “Mehr als der Look” sind. Auf 60 Seiten gibt es zunächst eine generelle Einführung in das Thema Optik und die Grundlagen zur Konstruktion und dem Aufbau von Objektiven im Allgemeinen. Im nächsten Schritt wird ein Blick auf die Mounts, also die Anschlussfassungen an den Kameras geworfen, bevor es dann um Sphärische sowie um Anamorphotische Objektive geht. Hier werden viele der gängigsten Modellreihen vorgestellt. Inklusive Tabellen und Übersichten über Serien für verschiedene Kameratypen. Die letzten beiden Kapitel befassen sich mit der Restauration, dem Rehousing und der Reinigung, sowie Messgeräten- und methoden.

Das Spezial zum Thema Objektive – Mehr als der Look gibt es aktuell exklusiv in Verbindung mit der Ausgabe 7-8/2017. Das Bestellen dieser Ausgabe lohnt also doppelt! Neugierig geworden? In unserem Shop werden Sie fündig!