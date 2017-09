Gewinner des Animago Awards ausgezeichnet

Das Animago 2017 ist vorbei und die glücklichen Gewinner des Animago Awards durften sich am Abend des 7. September über die begehrten Trophäen freuen. Mit den Preisen wird seit 1997 die Arbeit von Filmemachern in den Bereichen 3D-Animation & Still, Visuelle Effekte (VFX), Design & Visualisierung geehrt.

Foto: Uwe Völkner Die Sieger des Animago Awards 2017 am Abend der Preisverleihung in München.

Hier die Gewinner der elf Kategorien:

Bester Charakter:

“Poilus” von Guillaume Auberval, Léa Dozoul, Simon Gomez, Timothé Hek, Hugo Lagrange,

Antoine Laroye & David Lashcari, Isart Digital, Frankreich

“Fantastic Beasts and Where to Find Them” von Rodeo FX, Kanada

“Canal Kitchen” von Unit Image, Frankeich

“Afterwork” von Matte CG, Uson Studio, Apus Estudios, Ecuador, Peru, Spanien

“Beyond Good and Evil 2” Cinematic Trailer von Unit Image, Frankreich

“Her Eventual Hesitation” von Marek Denko, Tschechien

“Dust My Shoulders Off” von Grass Jelly Studio, Taiwan

“In a Heartbeat” von Beth David & Esteban Bravo, Ringling College of Art and Design, United States

“Less Than Human” von Steffen Bang Lindholm, Anna Eckhoff Ohrt Nissen, Ditte Marie Ludvigsen, Lasse Steinbeck, Matilde Søltoft, Morten Vestbjerg Bøgelund Lassen, Julie Rebecca Billeskov Astrup, Ida Marie Søndergaard, The Animation Workshop, Denmark

“Huawei Watch” von Glassworks London, Great Britain

“Maisons Oxygène” Villa 3D Animation von Valentinstudio, Frankreich

Rund 1.000 Einreichungen aus 58 Ländern in den elf Kategorien untermauern die internationale Anerkennung des Events. Wer sich für den Animago Award 2018 bewerben möchte, kann sein Projekt ab sofort einreichen. In 2018 ist das Animago für den 25. & 26. Oktober geplant.