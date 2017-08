Filmakademie Baden-Württemberg unter Top 15

Das US-amerikanische Branchenblatt “The Hollywood Reporter” veröffentlicht jedes Jahr ein Ranking der 15 besten Filmakademien weltweit. Zum dritten Mal in Folge ist die Filmakademie Baden-Württemberg in diesem Ranking vertreten.

Nicht nur zum dritten Mal in Folge dabei, auch ist die Filmakademie Baden-Württemberg in diesem Jahr die einzige deutsche Filmhochschule in der Liste. Besonders wird die Animationsabteilung lobend hervorgehoben. Unter den weiteren Akademien der Liste finden sich insgesamt vier Partnerschulen der deutschen Akademie: La Fémis in Paris, die englische National Film and Television School NFTS, Ryerson Television and Arts Program in Toronto sowie die Universidad del Cine in Buenos Aires. Dies zeigt auch die gute internationale Vernetzung der Filmakademie Baden-Württemberg. Die Liste mit allen 15 Filmhochschulen finden Sie hier.

Der Geschäftsführer der Filmakademie, Prof. Thomas Schadt, zeigt sich hocherfreut: “Es ist natürlich großartig, schwarz auf weiß eine Bestätigung der eigenen Arbeit von so berufener Stelle zu bekommen – und das im dritten Jahr in Folge. Sie belegt, dass wir nach wie vor auf einem hervorragenden Weg sind und dass unser praxisnahes Ausbildungskonzept nichts von seiner Effektivität verloren hat. Dass vier unserer Partnerschulen ebenfalls gelistet wurden, zeigt zudem, dass unsere verstärkte Initiative zum Aufbau eines internationalen Netzwerkes mittlerweile reiche Früchte trägt.”