ARRI-Kino in München wird modernisiert

ARRI zieht um. Das Unternehmen erhält ein neues Hauptquartier. Doch was wird aus dem Standort Türkenstraße? Ein bisschen mehr wissen wir: Das ARRI-Kino wird erweitert und modernisiert.

© Christian Affonso Gavinha 2016 ARRI cinema main entrance

Alles neu bei ARRI? Fast alles. Und was bleibt, wird dennoch neu. Nachdem im letzten Jahr bekannt wurde, dass der Hauptsitz des Unternehmens eine neue Heimat in der Parkstadt Schwabing bekommt, steht jetzt fest, was mit Teilen des Standorts in der Türkenstraße passiert. Das traditionsreiche ARRI-Kino wird umgebaut und zu modernisiert.

Aktuell ist geplant, ab Januar 2018 mit dem Umbau zu beginnen. Am Ende sollen drei Säle mit modernster Kino- und Präsentationstechnik ausgestattet sein. Zum derzeitigen Saal kommen zwei neue Orte hinzu. Diese entstehen nicht etwa durch Aufteilung der bisherigen Fläche. Das zehn Meter hohe Produktionsstudio in der Rambergstraße wird zum neuen Vorzeigesaal, der Raum mit Kosenamen “Bibliothek” im Keller des Gebäudes kommt zusätzlich hinzu. Zudem wird das ARRI-Betriebsrestaurant modernisiert auch den Kinozuschauern zur Verfügung stehen.

Betreiber des neuen, “alten” Kinos wird die Premium Entertainment GmbH von Cinemaxx-Gründer Hans-Jochim Flebbe werden. Das Gebäude-Ensemble bleibt im Besitz von ARRI. Premium Entertainment ist auch Betreiber der Astor Film Lounges in München, Köln, Frankfurt am Main und Berlin. Bei der Ausstattung des Kinos will ARRI – wenig überraschend – mit “modernsten Digital- und Laserprojektionen inklusive 3D-Technik sowie aufwendigen Tonsystemen” neue Maßstäbe setzen.

ARRI möchte zudem nach wie vor den regen Austausch zur Filmszene und den Filmhochschulen pflegen. Für Premieren, Events und Filmkunst steht das ARRI-Kino auch nach dem Umbau. Das Programm wird auch Mainstream und Arthouse, aber auch aus Opernübertragungen, Sport- und Konzertevents bestehen. Die Zustimmung der Lokalbaukommission steht noch aus.