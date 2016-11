ARRI Inc.: Sebastian Laffoux neuer Director of Sales

Das Kamera-Salesteam von ARRI Nordamerika hat einen neuen Kopf. Wie das Unternehmen bekannt gab, übernimmt Sebastian Laffoux mit sofortiger Wirkung die Leitung.

Laffoux, der bereits seit 15 Jahren bei ARRI Canada tätig ist, war zuletzt Sales Manager für die Region Ost in Nordamerika. Nun wird er mit dem Sales-Management für ganz Nordamerika betraut. Die ARRI Inc., der internationale Arm von Arnold & Richter Cine Technik in München, verfügt über Niederlassungen in Los Angeles, New York und Toronto. Der Hauptsitz ist in Burbank, Kalifornien. „Das ist eine aufregende Zeit für ARRI, da wir eine Leistungsstarke Reihe an kreativen Tools für die Filmindustrie launchen werden. Ich bin geehrt das großartige ARRI-Kamera-Team zu leiten und ich freue mich darauf, unsere Kunden zu betreuen“, so Laffoux.