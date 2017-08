Sennheiser Sound Academy: Weitere HF-Kurse

Sennheiser bietet im September drei weitere HF-Kurse an, die am Unternehmenssitz in Wedemark bei Hannover ausgerichtet werden.

Foto: Sennheiser / Florian Lein - realpics

Mit der Sennheiser Sound Academy bietet Sennheiser Kurse, mit denen der Anwender die Möglichkeiten der Sennheiser-Produkte voll auszureizen lernt. Das Angebot richtet sich an Tonschaffende, Studenten und Auszubildende, AV-Techniker und Händler, die in Theorie und Praxis mehr über den bestmöglichen Einsatz von Drahtlossystemen in zunehmend komplexer werdenden HF-Szenarien erfahren möchten.

Die drei neuen Kurse finden vom 11. bis 13. September am Unternehmenssitz statt. Die Anmeldung hat bis zum 1. September zu erfolgen. Die derzeit in Deutschland verfügbaren Kurse und ihre Termine sind:

11. September: Einführung in das Sennheiser Wireless Microphones Portfolio, HF, kostenlos

12. September: Sennheiser Funkmikrofone und In-Ear-Monitor Basic-Kurs, HF, 295 Euro zzgl. Steuer

12. September: Headset Workshop Vertrieb (nicht HF), kostenlos

12. September: Sennheiser Funkmikrofone und In-Ear-Monitoring Aufbau-Kurs “Master Class”, HF, 380 Euro zzgl. Steuer, ausgebucht

13. September: Headset Workshop Technik (nicht HF), kostenlos

In Verbindung mit jedem Kurs findet auch eine Werksführung statt. Zielsetzung des Trainings ist, dass das Gelernte bereits am nächsten Tag die Arbeit leichter macht. Diese Zielsetzung gilt sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter.