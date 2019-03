FILM & TV KAMERA 4/2019 Festival: 69. Berlinale+++Interview: DoP Matthew Libatique+++LED-Licht: Neues und Spezielles+++Test: Kinefinity MAVO LF Produkt anzeigen

Video vom Kameradialog Hands-On: Unterschiede bei Canon C700FF und C700

Interesse an Vollformatsensoren? Ende Januar gab es die Gelegenheit, eines der Kamera-Flaggschiffe aus der Nähe zu begutachten. Film & TV Kamera hatte gemeinsam mit der ifs – internationale filmschule köln in deren Kino eingeladen – und zwar zu einer Erweiterung unseres Formats “Kameradialog”. Nach einer langen und erfolgreichen Reihe an Kameradialogen zwischen zwei DoPs folgte nun eine Veranstaltung, in der es speziell um die Arbeit mit einer Kamera geht. Bei der ersten Runde war das die Canon C700FF.

DoP Martin Christ sprach mit Timo Landsiedel über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Canon C700 und C700FF. Veranstaltung verpasst? Einen weiteren Auszug des Gesprächs können sie nun hier in einem Clip von der Veranstaltung sehen.

FILM & TV KAMERA 4/2019 Festival: 69. Berlinale+++Interview: DoP Matthew Libatique+++LED-Licht: Neues und Spezielles+++Test: Kinefinity MAVO LF Produkt anzeigen

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: