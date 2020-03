Zwei in einem

Was waren die Dinge, die du auf jeden Fall in Erfahrung bringen wolltest?

Das, was jeder Filmfotograf wissen will: Wie verhält sich das Sichtfeld? Ist die Linse nur in der Mitte scharf oder überall bis an den Rändern scharf? Wie wirkt sie farblich? Wie ist ihr Kontrast? Es gibt ja Linsen mit sehr hohem Kontrast, Linsen, die sehr weich sind. Cooke ist eher weich, Leica auch, ZEISS eher kontrastreich stark. Auch Canon ist ja eher stark kontrastreich – aber eben nicht die Sumire. Das ist das Interessante! Bei offener Blende oder Blende 2 sind die relativ flach. Also kontrastschwach, organisch, beinahe vergleichbar mit einer Cooke-Linse. Das ist etwas, was wir heraus gefunden haben.

Also zwei Looks mit einem Objektiv?

Richtig! Bei offener Blende hast du ein organisches Bild, weich, wärmer, bei schönem Bokeh und organischem Abfall in die Unschärfe. Nach Blende zwei wird sie scharf, wie man es von Canon kennt, behält aber die schönen Bokeh-Eigenschaften.