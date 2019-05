XF705: Canons neues Arbeitstier unter der Lupe

LIVE

Auch wenn es ein weiteres angenehmes Extra aus dem cineastischen Bereich wäre: 4.096 × 2.160 im 17:9- Seitenverhältnis wird nicht unterstützt. Dafür liefert das mit einer 9-Lamellen-Iris ausgestattete Objektiv in Kombination mit dem 1- Typ/Zoll-Sensor ein ästhetisches Bokeh und lässt Gestaltungen wie bei Kameras mit größeren Sensoren. Dabei ermöglicht es eine geringere Schärfentiefe und bietet hier sicherlich einen kreativen Vorteil gegenüber der Z280 von Sony. Dem Dual DIGIC DV6-Prozessor gelingt im Verhältnis zu den Vorgängern natürlich ein deutlich verbessertes Rauschverhalten und eine höhere Empfindlichkeit. Es ist außerdem der gleiche Prozessor, der in der C200 verbaut ist, und bietet zusammen mit dem Sensor die Verwaltung eines Dynamikumfangs von 800 Prozent in Canon Log3 (Wide DR Gamma). Zusätzlich kann die Kamera mit weiteren Features für Live-Situationen punkten. Darunter zum Beispiel mit einem Netzwerk-Signalstream. Hier ist ein Livestream in HD und 4K in verschiedenen Formaten möglich: MPEG2-TS/H.264, HEVC/H.265 – in 4K bis 16 Mbit/s. Das Signal geht über HDMI 2.0 und SDI (12G – SMPTE ST 2082) raus, worüber eine unkomprimierte Ausgabe ermöglicht wird.

Die Tasten- und Steuerelemente der Kamera finden sich im Wesentlichen genau da, wo man sie erwartet, sind aufgeräumt, gut beschriftet und folgen der bekannten Positionierung und Nomenklatur des Canon-Camcorder-Universums. Anwender der Vorgängermodelle von Canon werden sich schnell zurechtfinden. Einen kleinen Wunsch unsererseits für künftige Versionen oder Nachfolgermodelle: Ein Record-Knopf vorne oben auf der linken Seite der Kamera wäre eine nützliche Ergänzung. Die Stromzufuhr erfolgt wie zum Beispiel bei EOS C200 und C300 MKII auch mit BP-A Akkus.