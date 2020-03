Würdiger Nachfolger

Die wesentliche äußerliche Veränderung am Gehäuse ist der neue EF-Mount, das wegen des größeren Auflagemaßes eine größere Ausbuchtung nach vorn aufweist. In der Praxis wandert hierdurch das Gewicht und somit der Schwerpunkt weiter nach vorne und der Einsatz größerer Objektive an der Kamera ist auf einigen Gimbals eingeschränkt. Die Kompaktheit von MFT-Objektiven ist von den weit verbreiteten EF-Objektiven in den seltensten Fällen gleichwertig zu erreichen. Der aktive EF-Mount hat für viele Nutzer deutliche Vorteile. So ist er einer der am weitesten verbreiteten Objektivanschlüsse überhaupt. Viele können also auf bereits vorhandene Objektive zurückgreifen oder günstig anschaffen. Alternativ lassen sich auch ganze Objektivsätze preiswert mieten.

Die Kamera selbst wiegt 898 Gramm und ist im Vergleich zur 4K-Version, die ein Gewicht von 680 Gramm hat, etwas schwerer. Für den Einsatz bei unseren Aufnahmen aus der Hand, vom Stativ oder mit einer Schulterstütze hat dies allerdings in unseren Tests keinerlei merkliche Auswirkungen gehabt. Wie schon die Pocket Cinema 4K hat allerdings auch die 6K keinen internen Bildstabilisator und auch keinen kontinuierlichen Autofokus für Videoaufnahmen. Deswegen haben wir bei unserem Dreh Objektive mit eingebauter Stabilisierung verwendet. Ob man überhaupt an diese Kamera den Anspruch eines eigenen Bildstabilisators stellen soll, kann natürlich diskutiert werden. Wir würden uns jedenfalls über eine eingebaute Stabilisierung wie etwa die der Panasonic S1/S1H freuen und verweisen auf die Sony A7IV hinsichtlich eines implementierten Autofokus.