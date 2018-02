TV-Produktion bei Vierschanzentournee: Fit sein!

Neuschneemassen, Sonnenschein, Dauerregen, Sturm und Tauwetter. Harte Bedingungen für Produktionsteams, Skispringer und Publikum. Eine Highspeed-Seilkamera ist als Fernseh-Weltpremiere zu sehen. Knapp 10 Millionen Zuschauer schauen insgesamt die ARD-Liveübertragungen.

Creative Art Production (CAP) Oberstdorf, Schattenbergschanze, Skispringer beim Absprung vom Schanzentisch

Wer am Donnerstag nach Weihnachten 2017 bei diesigem Wetter aus dem graugrünen Norden mit der Bahn nach Oberstdorf anreist, freut sich auf schöne Bilder mit glitzerndem Schnee in der Sonne und das Alpenpanorama. Je weiter der Zug nach Süden fährt, umso schneebedeckter zeigt sich die Landschaft. Ab Immenstadt benötigt der vollbesetzte Dieseltriebwagen seine gesamten Pferdestärken, um sich langsam den Weg durch etwa 40 Zentimeter Neuschnee im Oberallgäu zu ebnen. In Oberstdorf abgekommen, bahnen sich unzählige Touristen und TV-Mitarbeiter im dichten Schneetreiben den Weg zur Schattenbergschanze. Mehrere Schneepflüge schieben die erst seit dem Vortag vom Himmel fallende weiße Pracht beiseite. Ein überfüllter Stadtbus bringt die Fahrgäste vom Bahnhof zur Talstation der Nebelhorn Seilbahn. Nach wenigen Metern Fußweg ist die Zufahrtstraße zur Schanze für alle Fahrzeuge gesperrt. Der Rüstwagen eines Dienstleisters steht quer zur Fahrbahn, weil der ortsunkundige Sattelzugfahrer zu früh in eine schmale Seitenstraße abbog. Trotz Schneeketten ging es zunächst weder vor noch zurück. Nachfolgende Produktionsfahrzeuge kommen den Berg nicht hinauf.

Creative Art Production (CAP) Oberstdorf, Regiebesprechung im TV-Compound

Zu Fuß im TV-Compound angekommen, stehen dort seit zwei Tagen vor Heiligabend der HDTV-Übertragungswagen Ü7 und Rüstwagen von TV Skyline für die internationale TV-Produktion. Florian Moos, Technischer Leiter von TV Skyline, ist froh, dass die rund 20 Kilometer Kabel (davon 2x 24 Multiglasfaserkabel) etwa 400 Meter weit bis zur Schanze bereits unter der hohen Schneedecke liegen. Alle 30 Kameras sind verkabelt und stehen betriebsfertig an den vorgesehenen Positionen. Nachdem der steckengebliebene Rüstwagen mit Verspätung aus dem Tal neben dem dazugehörenden Ü-Wagen einparkt, ist der TV-Compound am Nachmittag komplett.

Rudi Tusch, gebürtiger Oberstdorfer, 1973 deutscher Meister von der Großschanze, ehemaliger Skisprung-Bundestrainer und jetzt beim Host Broadcaster Deutscher Skiverband (DSV) Leiter der TV- und Event-Koordination, sitzt im DSV-Bürocontainer an seinem Notebook. Tusch steht auch mit Walter Hofer, Renndirektor der FIS, in ständigem Kontakt, checkt Wetterdaten, telefoniert und organisiert. Für den redaktionellen Teil der TV-Produktion ist Sportredakteurin Katja Streso seitens des DSV verantwortlich, die am Nachbartisch arbeitet. „Dirigent“ von 19 Kamerafrauen und -männern, Bildmischerin, fünf unbemannten Kameras, acht Slow Motion- und einem Highlight-Operator, zwei Grafik- und Daten-Operator für die internationale Regie des DSV ist Regisseur Thomas Strobl. Das Weltbild wird in rund 40 Länder live übertragen. Etwa 100 TV-Stationen berichten mit dem Material aus dem produzierten Worldfeed. Eine geplante technische Funktionsprobe, bei der Kameraeinstellungen mit zehn Vorspringer geprobt werden sollen, muss bei anhaltendem Schneetreiben ausfallen. Am Abend stellt Strobl den Sportredakteuren und Regisseuren der nationalen TV-Sender sowie den Offiziellen im Oberstdorfhaus sein internationales Regiekonzept samt Weltpremieren vor und beantwortet Fragen.

Creative Art Production (CAP) Oberstdorf, Skisprungarena, Talstation für Seilkamera

Beim Blick aus dem Hotelzimmerfenster am Freitagmorgen ist das imposante Alpenpanorama im aufgehenden Sonnenlicht hinter der hoch verschneiten Landschaft zu sehen. Der Blick auf die Winteridylle muss kurz bleiben, weil bereits Tauwetter einsetzt. In der Arena sind schon unzählige Helfer damit beschäftigt, Schanze, Aufsprunghang und Auslauf zu präparieren. Die Schneemassen müssen von den Open-Air-Tribünen und Wegen weggeschaufelt sowie mit Radladern weggefahren werden. Techniker der Fernsehsender befreien die Ausrüstung an den Präsenter-Positionen vom Schnee.

Am Qualifikationstag der 67 Skispringer beginnt die Regiebesprechung um 13.00 Uhr im TV-Compound. Regisseur Thomas Strobl erläutert dem Kreativpersonal den Ablauf der Liveübertragungen, seinen mit der Dispo übersandten Kameraplan und die Bildgestaltung für die etwa einminütigen Skisprünge samt allen Bildvariationen. Das internationale Programmbild wird aus den Bildangeboten der 30 Kameras, acht Slomos (live und/oder re-live) mit Atmosphäre und Emotionen vom Publikum, Reaktionen der jeweiligen Trainer und Sportler, Skispringern: beim Aufwärmen, im Aufenthaltsbereich, Gang, Aufzug und Turm zur Schanze, dem Auslauf in der Arena und der Leader Box bestehen. Das Livebild jedes Skisprunges wird mit etwa sieben Grafiken und Daten (Nameninsert mit Foto des Skispringers, zu überbietende Sprungweite, Windmessungen, Absprunggeschwindigkeit, Aufsprungweite, Jurypunkte) in exakter Abfolge angereichert.

Creative Art Production (CAP) Oberstdorf, TV-Compound, TV Skyline, Ü-Wagen, vier Slomo-Operator (links), Bildregie (rechts)

Damit das große „Orchester“ nach der sekundengenau getakteten „Running Order“ harmonisch zusammenspielt und der Zuschauer die visuellen Inhalte der Bewegtbildkompositionen, ergänzt um die nationalen Kommentierungen der jeweiligen Sportreporter, in hoher Qualität genießen kann, fordert Regisseur Thomas Strobl vom Kreativpersonal: „Seid mutig!“ Dieses gilt gleich in doppelter Hinsicht. Denn um einige Kamerapositionen an der Schanze über steile, glatte und schneebedeckte Pfade gefahrlos zu erreichen, müssen sich mehrere mutige Kameraleute zuerst Steigeisen unter die Stiefelsohlen schnallen. Vor dem offiziellen Trainingsbeginn sind zunächst die Vorspringer am Start und die besprochenen Kameraeinstellungen und Bildfolgen werden dabei geprobt.

Die internationale TV-Produktion zeigt den Fernsehzuschauern zwei Weltpremieren. Eine Highspeed-Seilkamera, die von Reiner Ellwanger von HS-DynaX5 Cam Solution entwickelt wurde, besteht aus der Basisstation, die hinter dem Publikum in der Arena errichtet ist. Darin befindet sich die Maschine mit einem starken Elektromotor. Über Umlenkrollen wird ein 800 Meter langes Kunststoffseil, ähnlich einem Bergsteigerseil, bis zu einer Halterung oberhalb der Schanzenspitze gleichfalls über Umlenkrollen geführt. Die Seilenden sind rechts und links unten an einer Art antriebslosen Rollenwagen befestigt. Daran befindet sich die Stromversorgung mit Akkus, Sender für Videosignale und Empfänger für die Kamerasteuerung. Oben auf der Konstruktion sind drei Rollenhalterungen befestigt, durch die das Seil läuft. Unterhalb der Halterung ist ein etwa 25 Kilogramm schweres 5-Achsen-Kamera-Stabilisierungssystem montiert. Darin befindet sich wettergeschützt eine Sony HDC-P1 Kamera mit einem Canon-Weitwinkelobjektiv. Die Highspeed-Seilkamera erreicht eine Geschwindigkeit bis zu 200 Stundenkilometern, erläutert Ellwanger. Bedient wird das System von zwei Mitarbeitern, die neben der Basisstation in einem Arbeitsplatzhäuschen sitzen. Ein Operator steuert unter Beobachtung von zwei Monitoren mit zwei Joysticks die Kamera. Der zweite Operator steuert computerunterstützt die Maschine mit Seilantrieb und beobachtet die Bewegungen der Seile durch ein Fenster.

Den kompletten Artikel lesen Sie in Film & TV Kamera Ausgabe 4/2018 – ab 16. März 2018!