Topspeed am Set

Bildqualität

Einer der schönsten Aspekte an Canon-Kameras war schon immer der spezielle, warme Look. Auch die C300 Mk III macht hier keine Ausnahme, besonders in Kombination mit Canons eigenen Objektiven. Die Flexibilität der Kamera macht sich auch in den Bildprofilen sichtbar. Um den vollen Dynamikumfang auszukosten, ist natürlich die Aufnahme in Cinema RAW Light nötig. Interessanterweise spürt man die zusätzliche Dynamik nicht unbedingt in den Log Formaten C-Log 2 und C-Log 3, sondern im „Wide DR“-Profil, welches für Rec. 709 und Rec. 2020 zur Ver- fügung steht. Wer viel für TV-Formate produziert oder generell auf Colorgrading verzichten möchte, wird mit diesen Profilen mehr als zufrieden sein. Selbst in stark gegenlichtigen Situationen besticht die C300 mit einem wunderschönen Highlight-Rolloff, das auch an Kontrast- kanten keine Probleme macht.

Dreharbeiten

Für eine fünftägigen, szenische Comendyproduktion mit sehr unterschiedlichen Anforderungen an die Kamera habe ich mich für die Canon entschieden. An einigen Drehtagen war fast ausschließlich die Arbeit mit einem Easyrig gefordert. Dabei habe ich mich für ein kleinstmögliches Kamerasetup entschieden: C300 Mk III ohne Expansion Unit, Canon CN-E 18-80mm T4.4 Objektiv und zusätzlicher Atomos Shogun 7 Monitor-Recorder. Dieser diente mir vor allem als Backup, aber auch als zusätz- licher großer Monitor. Das C300-Display ist zwar mit 4,3 Zoll recht üppig, bei Sonnenlicht allerdings ohne Viewfinder nicht hell genug.

Das Kamerabild wurde in diesem Setup per SDI-Kabel an den Regiemonitor gegeben, um zusätzliches Gewicht für einen Bildfunksender einzusparen. Durch das minimalistische Rig blieb die Kamera sehr leicht und ermög-ichte mir damit längeres Arbeiten und eine hohe Flexibilität. Diese Flexibilität bezahlt man allerdings mit dem häufigen Wechseln von Akkus. BP-A30 Akkus speisen die C300 Mk III für knapp über 50 Minuten, während die BP-A60 Akkus auf knapp unter zwei Stunden kommen. Auch der Shogun 7 benötigt eine Vielzahl an NP-F 750 Akkus, da in dem Setup die Speisung über eine V-Mount Batterie fehlt.

An Drehtagen, die hauptsächlich die Arbeit vom Stativ erforderten, habe ich mich für ein größeres Rig entschieden: die C300 Mk III mit der Expansion Unit V2 für den Betrieb über V-Mount Batterien, Atomos Shogun 7 sowie eine Teradek Bolt 500 für den Bildfunk. Der Monitor-Recorder sowie der Bildfunksender können in diesem Setup bequem über die Expansion Unit gespeist werden. Als Optiken kam wieder die Canon CN-E 18-80mm T4.4 sowie die CN-E 70-200mm T4.4 zum Einsatz. Die beiden Kamera- Setups wurden teilweise täglich gewechselt, was aber dank der einfachen Umbaumechnik der Kamera zu keiner Zeit ein Problem wurde.

Fazit

Die Kamera stellt mir als Kameramann die Weichen für einen schnellen und flexiblen Einsatz, ohne dass ich mich ständig durch Menüs wälzen und irgendwelche Einstellungen suchen muss. Sie ist nicht perfekt, aber mit all ihren kleinen Kniffen und Möglichkeiten ist die C300 Mk III ohne Frage die flexibelste und vor allem schnellste Kamera, mit der ich bisher gearbeitet habe. [13269]