TimeSheet: Überstunden am Set verwalten

Statt die Plattform zu wechseln, ging er einen ungewöhnlichen Weg. Er würde selbst eine Android-App anstoßen, die seinen Ansprüchen an Betriebssystem und Funktionalität genügen würde. Einziger Haken: Flu Popow beherrscht zwar einiges – aber Programmierkünste zählen leider nicht zu seinen Fähigkeiten. Gut, wenn man Freunde hat. Der ehemalige Klassenkamerad Dustin Feurich arbeitete nach seinem Informatikstudium mittlerweile als Software-Entwickler bei der Firma Dycon Technologies. Er konnte seinen Chef überzeugen, das Projekt gemeinsam anzugehen und die Time-Sheet-App mit grafischer Benutzeroberfläche für Android- Smartphones zu programmieren. Mittlerweile sie in der Version „1.4.0.1002“ verfügbar – und es ist sogar eine iOS-Fassung in der Planung, die im Lauf des Jahres angegangen werden soll.

WERKZEUG FÜR BESSERES VERHANDELN

Es gibt ja unterschiedliche Modelle zur Überstunden- berechnung. Auf welcher Basis arbeitet deine Time-Sheet-App?

Die App ist zunächst einmal auf den deutschen Markt ausgelegt, und zwar auf die Überstundenregelung des Tarifvertrags in Deutschland. Wie es zum Beispiel in Österreich oder der Schweiz mit den Überstundenregelungen aussieht, weiß ich gar nicht. Wenn man in der App ein Projekt anlegt, sind die Überstundensätze von den Prozentzahlen und Zeiten so voreingestellt, wie es im Tarifvertrag festgelegt ist. Man kann natürlich selbst noch verhandeln. Manche Produktionsleiter wollen zum Beispiel bei den Überstunden maximale Obergrenzen festlegen, oder dass die 14. und 15. Stunde mit 25 statt 60 oder 100 Prozent vergütet werden. Sollte man so etwas verhandelt haben, kann das alles auch in der App festgelegt werden. Man kann also sagen, ab soundsoviel Stunden soundsoviel Aufschlag oder man staffelt es so, wie es im Tarifvertrag ist.

Man ist also in der Art, wie die App Überstunden ausrechnet und handhabt, sozusagen freie Vertragswahl, nicht unbedingt an den Tarifvertrag gebunden?

Genau. Im Tarifvertrag ist ja auch vorgesehen, dass bei Wochengagen Überstunden mit Tagen verrechnet werden, an denen weniger als zehn Stunden angefallen sind. Dann würde ein 11-Stunden-Tag einen 9-Stunden-Tag ausgleichen und man bekäme zwei 10-Stunden-Tage vergütet. Auch das kann man in der App einstellen: Hat man eine Wochengage mit Verrechnung einzelner Tage oder Tagesgagen ohne diese Möglichkeit der Verrechnung ver- einbart?