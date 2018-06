In Berlin und München

Teltec mit Veranstaltungsreihe zum neuen Canon Autofokus

Teltec und der Kamerahersteller Canon laden zu einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe nach Berlin und München ein. Im Mittelpunkt steht Canons neuer Dual Pixel CMOS Autofokus System.

Mit dem neuen Autofokus bietet Canon laut Hersteller eine sinnvolle Erweiterung, die zuverlässig arbeitet und die Kreativität der Filmemacher erweitert. Gerade im Hinblick auf die Nutzung von Gimbals oder Drohnen erleichtert das System die Arbeit. Durch die immer steigende Bildqualität wird das manuelle Fokussieren immer schwerer. Daher kann man sich in den Teltec Geschäftsstellen von der Funktionalität selbst überzeugen.

Am 26. Juni in Berlin und am 12. Juli in München. Beginn ist je um 10:00 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Um eine verbindliche Anmeldung über die Website wird gebeten. Hier jetzt für einen der kostenlosen Workshops anmelden.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: