Subtiler Charakter

Was war für ZEISS der Grund, die Supreme Primes Radiance zu entwickeln?

Wir haben gesehen, dass sich sehr viele DoPs von Standard-Looks wegbewegen wollen und auf der Suche nach Mitteln sind, die es ihnen ermöglichen, etwas Besonderes in ihren Bildern zu kreieren, wie zum Beispiel Flares oder Ghosts. Es gibt viele Leute, die nach so etwas suchen, nicht etwa nur für Werbespots, sondern ganz allgemein. Dafür werden dann häufig Vintage-Objektive eingesetzt, also zum Teil uralte Optiken. Wir wissen zum Beispiel, dass unsere alten ZEISS Superspeeds immer noch sehr beliebt sind, weil sie nach dem heutigen Stand der Technik nicht so perfekt sind und solche Effekte ermöglichen.

Aber es ist eben auch so, dass Vintage-Objektive in jeder Hinsicht Vintage sind, nicht nur im Bild. Auch die Mechanik ist Vintage. Es kann also passieren, dass am Filmset eine Optik einfach kaputtgeht, weil sie so alt ist. Außerdem haben diese Sätze keine Konsistenz. Die eine Brennweite verhält sich so, die anderen verhalten sich anders und die Effekte, die ich dort bekomme, sind meistens Zufall. Mal funktioniert es, mal nicht.