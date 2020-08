Streaming integriert

Für einen professionellen Eindruck beim Streaming sind Stills und Einspieler unverzichtbar. Die Software bietet die Möglichkeit, Still Pictures einzubinden und über Blackmagic HyperDeck auch Videozuspielungen durchzuführen. Am ATEM Mini Pro selbst kann man lediglich ein Still über Knopfdruck einblenden. Für die Auswahl anderer Still Pictures muss man deshalb die ATEM Control Software nutzen. Interessant ist, dass sich die Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K und 6K Modelle von der ATEM Control Software auch steuern lassen. So lassen sich sich zum Beispiel Weißabgleich, Helligkeitsanpassung und andere Parameter via Fernsteuerung durchführen. Die Anpassung und das Processing erfolgt dabei in den Kameras und nicht im ATEM Mini Pro. Daher steht diese Funktion auch nur für die aufgeführten Kameras zur Verfügung.

Auch wenn man es dem ATEM Mini Pro nicht auf den ersten Blick ansieht: Die Audiofunktionalität ist beachtlich. Es steht ein Audiomischer über die ATEM Control Software bereit, der neben einer Dynamikbearbeitung mit Gate, Limiter, Kompressor und Expander auch einen Equalizer mit vier vollparametrischen Bändern bereitstellt. Die beiden Kanäle der zwei analogen Eingänge und die HDMI-Audiokanäle lassen sich auf Wunsch auch individuell als einzelne Audiokanäle mischen.

Über das Register „Ausgabe“ lässt sich der Streaming-Dienst anwählen und der Übertragungsschlüssel eingeben und die Streaming-Bitrate über ein Auswahlmenü festlegen. Wichtig dabei ist, dass sich derzeit zwar nur die drei Streaming-Dienste YouTube, Facebook und Twitch im Auswahlmenü befinden. Aber über eine XML-Konfigurationsdatei lassen sich flexibel weitere Streaming-Dienste ergänzen.

Audio-Bug mit OBS: Erste Hilfe Bei der Nutzung von OBS kann sich nach einer Weile unter Umständen der Ton deaktivieren. Das passiert dann, wenn man das Audio des ATEM Mini Pro von der Quelle „Videoaufnahmegerät“ nutzt, also für Bild und Ton nur eine Quelle einbindet. Dem lässt sich jedoch abhelfen. Man muss dazu ein Videoaufnahmegerät für das Bild nutzen, die Tonkanäle dort deaktivieren und den Ton separat über eine zweite Quelle einbinden, und zwar über eine „Audioeingabeaufnahme“. Die Pegelanzeige und den Fader des Audio vom Videoaufnahmegerät kann man dabei über das Einstellungs-Icon und „Ausblenden“ deaktivieren. Nicht vergessen: über „erweiterte Audioeinstellungen“ überprüfen, ob „Monitor und Ausgabe“ für die Audioeingabeaufnahme angewählt ist, damit man das Audio auch auf dem PC-Kopfhörerausgang hören kann und es auch auf dem Stream ausgegeben wird. Das Videoaufnahmegerät sollte man auf „Monitor aus“ stellen.

Praxis

Den ersten Einsatz des ATEM Mini Pro hatten wir für beatvideo.de Mitte Mai bei einem Konzert der Band „Westwärts“ in Bremen. Dabei hat der ATEM Mini Pro einen ausgesprochen guten Eindruck hinterlassen. Die Handhabung des Geräts ist einfach und intuitiv möglich. Durch die Kompaktheit des Pultgehäuses gibt es natürlich Begrenzungen, weil die Tasten doch relativ klein und nah beieinander sind, aber daran gewöhnt man sich schnell. Das Streaming ohne jeglichen Rechner oder Software erfordert keine große Beschäftigung mit weiterer Technik, schränkt aber natürlich auch die Möglichkeiten bei der Zuspielung von Videos und Still Pictures sowie der Aufnahme des Videos in höherer Qualität ein. Hier kommt dann bei professionellen Produktionen relativ schnell die Software OBS ins Spiel, die aber auch ihre Tücken hat. Was mir fehlte: ein Kopfhörerausgang mit entsprechendem Ausgangspegel am ATEM Mini Pro. Die Kopfhörerverstärker in den PCs sind in der Regel und besonders bei der Aufnahme von Konzerten unbrauchbar für eine Beurteilung des Klangs. Hier muss man gegebenenfalls auf einen HDMI Audio Extractor und einen externen Kopfhörerverstärker ausweichen.