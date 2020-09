Streaming: die wichtigsten Protokolle

HLS (ab 2009)

HLS steht für HTTP-Live-Streaming und basiert auf dem normalen HTTP-Protokoll. Das Streaming wird als Ausliefern kleiner Teilstücke von Media-Dateien von normalen Webservern organisiert. Die Streaming-Daten können in unterschiedlichen Qualitätsstufen auf dem Server hinterlegt und vom Client je nach Leitungsbandbreite adaptiv in der für den Transportweg optimalen Qualität abgerufen werden. Zur Datenreduzierung kommt der H.264-Codec zum Einsatz. HLS wurde von Apple entwickelt und ist heute vor allem auf mobilen Anwendungen weit verbreitet.

Microsoft Media Server Protocol MMS (ab 2008)

Auch Microsoft hat mit dem Microsoft Media Server Protocol MMS ein Streaming-Protokoll vorgestellt, das unter der Microsoft Windows Media Server-Software läuft. Der Client benutzt den Windows Media Player. Der Stream wird über eine Kombination von TCP und UDP abgewickelt, kann aber auch mithilfe von HTTP erfolgen.

Secure Reliable Transport SRT (ab 2017)

SRT wurde von der Firma Haivision eingeführt und wird nun als Open Source von der SRT Allianz promotet. SRT bietet neben einer hohen Sicherheit durch Verschlüsselung auch eine kurze Latenzzeit und Vorteile bei nicht komprimiertem Datentransport. Eine Vorwärtsfehlerkorrektur macht Nachfragen beim Sender überflüssig.

Network Device Interface NDI (ab 2015)

NDI ist ein gebührenfreier Softwarestandard von NewTek, der unter kompatiblen Videoprodukten den Austausch von Video- signalen in hoher Qualität, bildgenau und mit geringer Verzögerung vor allem beim Mischen von Livesendungen ermöglicht. NDI läuft über Gigabit-Ethernet-Verbindungen auf Basis von TCP oder UDP mit Vorwärtsfehlerkorrektur. Die Datenrate in HD 1080i kann bis 100 Mbit/s betragen. Vorteil der NDI-Signale ist die hohe Reichweite über Netzwerkkabel. So können HDMI/NDI-Encoder über ein Netzwerkkabel mit Power over Ethernet gespeist und ohne zusätzliche Spannungsversorgung sehr weit vom zugehörigen Mischer abgesetzt werden. Einige PTZ-Kameras sind heute schon vom Hersteller mit NDI-Schnittstellen ausgestattet. [12822]

