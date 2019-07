Stabil in Afrika mit der Canon XA55

Zum Glück müssten diese Zeiten längst vorbei sein. Aber sind sie es wirklich? Wir sitzen im dritten Stock des Hotels Ledger in Bangui, der einzigen Unterkunft in der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, die als sicher genug gilt und in der außerdem die Fußböden nicht mit Benzin gewischt werden, um die Ameisen zu vertreiben. Das haben wir in einem anderem Hotel erlebt, das wir daraufhin in „Hotel Insomnia“ umbenannten und ziemlich zügig verließen. Aber im „Ledger“ geht es uns bestens und wir setzen unsere Ausrüstung für den am nächsten Tag beginnenden Dreh zusammen. Leider werfen uns Sucherbild und auch das aufgezeichnete Testmaterial zunächst um Jahrzehnte zurück. Denn beide sind schwarz-weiß. Es dauert eine Weile, bis wir den entsprechenden Special-Scene-Modus finden, zurücksetzen und so die Welt wieder farbig machen. Fast schon hatten wir uns Sorgen gemacht.

CANON XA55

Denn die Kamera, die wir dieses Mal in Bangui dabei haben, ist so ziemlich das Modernste, was der Markt für Kompakt-Camcorder gerade hergibt. Canon hat das neue Flaggschiff seiner professionellen Handheld-Produktreihe erst Anfang April auf der NAB in Las Vegas vorgestellt. Das ist zum Zeitpunkt unserer Dreharbeiten gerade einmal knapp sechs Wochen her. Die technischen Daten der XA55 klingen jedenfalls interessant, wenn nicht gar überzeugend: Im Innern des unter 27 Zentimeter langen und mit Zubehör unter 1,5 Kilogramm schweren Camcorders verrichtet ein 1-Zoll-CMOS-Sensor seine Arbeit, unterstützt vom DIGIC-DV-6-Bildprozessor, der bereits aus der EOS C200 und der XF705 bekannt ist. Besonders spannend finden wir auch den Dual-Pixel-Autofokus sowie die 5-Achsen-Bildstabilisierung. Denn die Natur unserer Dreharbeiten bringt es mit sich, dass wir beim Dreh auf ein Stativ verzichten müssen. Zu unbeweglich und zu angreifbar wären wir damit. Schon bei ähnlichen Drehs kamen Stative, auch wenn sie immer bereit lagen, fast nie zum Einsatz. In Umgebungen mit Einheimischen ist es ohnehin schwer genug, halbwegs authentische und entspannte Situationen zu drehen. Allein der Aufbau eines Statives würde als besonderes Ereignis wahrgenommen und größere Menschenmengen anlocken. Deshalb bleibt das Stativ von vornherein zu Hause. Wir wollen uns für ruhige Bilder ganz auf die Bildstabilisierung der XA55 verlassen, selbst wenn wir den fest verbauten optischen 15-fach-Zoom des Camcorders voll ausreizen sollten. Das ist im Nachhinein betrachtet eine gute Entscheidung, denn die Bildstabilisierung erweist sich schnell als äußerst überzeugend. Auch bei der Aufzeichnung wollen wir ganz auf Bordmittel zurückgreifen. Die 4K in 4:2:0 und 8 bit, die der XA55 auf die internen SD-Slots aufzeichnen kann, reichen für unsere Zwecke völlig aus. Zwar wäre es ohne weiteres möglich, über den HDMI- oder gar SDI-Ausgang des XA55 4K in 4:2:2 und 10 bit aufzunehmen, aber wir wollen uns nicht mit einem zusätzlichen Monitor belasten. Um bei der doch sehr leichten und kleinen Kamera besonders Rollbewegungen um die Längsachse besser kontrollieren zu können, erweitern wir das Setup um eine umfunktionierte Schiene mit Bakelit-Griff vom Flohmarkt. Damit liegt die Canon XA55 wirklich gut in der Hand.

ANGEKOMMEN ZUM LETZTEN TEIL DES FILMPROJEKTS Wir sind dieses Mal in Bangui, um den Aspekt der Versöhnung beim Projekt der „Fußballschule für den Frieden“ zu dokumentieren. Es ist unsere vierte und voraussichtlich letzte Mission bei diesem Filmprojekt. Als wir das Equipment aus den Koffern holen, zusammensetzen und auf Funktion testen, sind wir gerade einmal fünf Stunden im Land, haben aber in chronologisch absteigender Folge schon ein informelles Meeting beim Abendessen, einen Besuch beim Passbildautomaten und das obligatorische Sicherheitsmeeting beim Auftraggeber hinter uns. Die Art der Meldungen aus Bangui sind uns schon bekannt. Wir hören von Schüssen auf Priester, mehreren Versuchen von Carjacking und Lynchjustiz nach fehlgeschlagenen Moped-Diebstählen. Aber, so die gute Nachricht, im Allgemeinen ist die Lage ruhig, besonders am berüchtigten PK5, dem „Kilometer Fünf“, wo die verfeindeten Volksgruppen direkt nebeneinander wohnen. Das Friedensabkommen von Karthoum, so die Einschätzung des Country Officers Martinien Wandoukou, habe die Lage allgemein beruhigt. Morgen können Sie auf unserer Homepage einen weiteren Teil zu diesem Dreh lesen und sich über das Ton-Equipment und die eigentlichen Dreharbeiten informieren.