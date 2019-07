Film & TV Kamera Spezial Nr. 14 – DSLM-Kameras In unserem Film & TV Kamera Spezial erklären wir die grundlegende Technologie hinter den DSLM-Kameras. Was können diese spiegellosen Systemkameras und welche Geräte gibt es? Produkt anzeigen

Zuverlässige Datenübertragung

Der Kartenleser MRW-S3 und Speicherkarten der SF-M-Serie

Ein neues USB-Kartenlesegerät aus dem Hause Sony. Das MRW-S3 verfügt über verschiedene Anschlüsse und einen UHS-II-Kartenleser. Es ist damit von Sony für die eigenen und ebenfalls neuen UHS-II-SD-Karten der SF-M-Serie konzipiert. Angekündigt wurden beide in einem Atemzug mit der Sony Alpha 7R IV.

Das Kartenlesegerät MRW-S3 von Sony bietet als Multifunktions-HUB USB-Anschlüsse sowie Slots für microSD- und SD-Karten. Außerdem sind zwei USB-C-Anschluss und ein HDMI-Anschluss integriert. Dieser unterstützt 4K mit 30 fps und kann direkt mit externen Monitoren verbunden werden. Mit Hilfe eines integrierten eMarkers kann der MRW-S3 mittels USB-C-Kabel an USB-3.1-Geräte oder an einen USB PD AC-Adapter bis 100 Watt angeschlossen werden. Das Gehäuse des HUBs besteht aus Aluminium, somit kommt das MRW-S3 auf nur 95 Gramm. Es unterstützt bis zu 100 Watt USB-Power. Über zwei LEDs an den USBä-3.1- und USB-C-Ports können Nutzer sehen, ob der Kartenleser mit maximal unterstützter Leistung angeschlossen ist. Das Kartenlesegerät ermöglicht, laut Sony, einen Datentransfers von bis zu 1000 MB/s und ist somit auch für Highspeed-SSDs, wie den SD-Karten SL-M und SL-C mit TOUGH-Spezifikation von Sony geeignet.

Die SD-Karten der SF-M-Serie mit TOUGH-Spezifikation können Datenübertragungsraten beim Lesen von bis zu 277 MB pro Sekunde und 150 MB pro Sekunde beim Schreiben leisten. Sowohl für die Karten der SF-M-Serie als auch die Karten der SF-E-Serie, mit herkömmlichen UHS-II SD-Karten, stehen die Kapazitäten 64 GB, 128 GB und 256 GB zur Verfügung.

Beide Produkte wurden in einem Zuge mit der vierten Alpha-R-Generation angekündigt und sind für direkt für die gemeinsame Nutzung ausgerichtet. Unseren Bericht über die Sony Alpha 7R IV können Sie hier nachlesen.

Das MRW-S3 soll ab Herbst 2019 bei Sony verfügbar sein. Eine Preisempfehlung wurde zu jetzigem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht. Gleiches gilt auch für die SD-Karten der TOUGH-Reihe. Weitere Informationen gibt es auf der Produktseite von Sony.

Film & TV Kamera Spezial Nr. 14 – DSLM-Kameras In unserem Film & TV Kamera Spezial erklären wir die grundlegende Technologie hinter den DSLM-Kameras. Was können diese spiegellosen Systemkameras und welche Geräte gibt es? Produkt anzeigen