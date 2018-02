Neues Kamerasystem: ARRI Alexa LF mit Large-Format-Sensor

ARRI hat in London auf der BSC Expo sein neues Large-Format-Kamerasystem präsentiert. Die ARRI Alexa LF kommt mit neuem Large-Format-Sensor, neuem LPL-Mount und extra entwickelten Signature Primes.

Die neue Alexa LF von ARRI ist ein komplett neues System, welches mit dem bisherigen Workflow von ARRI kompatibel ist.

Die neue Alexa LF zeichnet mit dem neuen Large-Format-Sensor natives 4,5K auf. Für diesen neuen Sensor wurde extra eine neue Objektiv-Serie entwickelt – die Signature-Prime-Objektive. Diese verfügen über den ebenfalls neuen LPL-Mount, der von ARRI für die neue Alexa LF entwickelt wurde. Zu jeder Kamera wird direkt ein PL-to-LPL-Adapter mitgeliefert, dadurch sind vorhandene Objektive mit PL-Mount nutzbar. Verschiedene Formate, wie ProRes oder das unkomprimierte ARRIRAW mit bis zu 150 fps, bieten eine hohe Flexibilität. Dabei ist das neue Large-Format-System mit dem bisher gewohnten ARRI Workflow kompatibel.

“Der größere Sensor der ALEXA LF weist dieselbe optimale Pixelgröße wie die anderen ALEXAs auf, woraus sich ein Bild mit 4448 x 3096 Pixeln ergibt”, sagt Marc Shipman-Mueller, Product Manager Camera Systems bei ARRI. “Dies sorgt nicht nur für zusätzliche Auflösung, es kreiert einen ganz neuen Look – der wirklich immersiv ist und eine dreidimensionale Anmutung hat. Die verschiedenen Aufzeichnungsformate und Sensormodi machen diesen Look für alle Produktionen verfügbar und erfüllen jede nur mögliche Anforderung an die Auslieferung.”

Die neu angekündigten Signature-Prime-Objektive werden in 16 Varianten erscheinen und eine Brennweitenbereich von 12 mm bis 280 mm abdecken. Mit T1.8 ermöglichen sie eine geringe Schärfentiefe. Sie sind mit dem neuen LPL-Mount ausgestattet und könne so an der Alexa LF ohne jeden Adapter verwendet werden. Statt Aluminium sind die Objektivbarrels aus Magnesium gefertigt.

Thorsten Meywald, Product Manager Optical Systems bei ARRI: “Die ARRI Signature Primes sind aufgrund ihres Magnesium-Barrels unglaublich leicht und robust. Sie verfügen auch über LDS-2, die nächste Generation von ARRIs Lens Data System. Was Kameraleute jedoch am meisten beeindruckt hat, ist der Look. Hauttöne werden wunderschön und sanft wiedergegeben, während alle Details von Landschaften eingefangen werden können. Unser Fokus lag auf der emotionalen Wirkung der Bilder, die ein unverwechselbares und ansprechendes Bokeh im Vorder- wie im Hintergrund aufweisen.”

Die ersten Signature-Prime-Objektive sind ab Juni 2018 erhältlich.

Der neue LPL-Mount wurde gezielt für den neuen Large-Format-Sensor entwickelt. Er hat einen größeren Durchmesser als der PL-Mount, auf dessen Bauweise er basiert, und verringert das Auflagemaß. Durch den PL-Adapter, der mitgeliefert wird und ohne Werkzeug montiert werden kann, können auch alle PL-Mount Super 35- und Full Frame Objektive genutzt werden. Durch das verringerte Auflagemaß des LPL-Mounts kann auch aus S35- und PL-Mount-Objektiven mehr herausgeholt werden. Der LPL-Mount wird auch für andere Kameras von ARRI erhältlich sein. Für Fremdhersteller wird es eine Lizenzierung geben.

“Wie immer möchten wir sicherstellen, dass unsere Kunden durch ihre Investition in Equipment von ARRI den bestmöglichen Ertrag bekommen”, betont Stephan Schenk, Managing Director ARRI Cine Technik und verantwortlich für die Business Unit Camera Systems. “Die Kompatibilität zu vorhandenen Objektiven, Kamerazubehör und Workflows, zu ARRI Look Files, Objektiv-Metadaten und Software-Werkzeugen macht es einfach für Filmcrews, mit der ALEXA LF am Set zu arbeiten, und für Rental-Häuser, sie in ihren Bestand zu integrieren. Wir denken, dass dieses System einen Standard für die Zukunft setzt. Gleichzeitig minimiert es Redundanzen und lässt niemanden zurück.”

Ende März werden die ersten ARRI Alexa LF Kameras von ARRI ausgeliefert werden. Im Juni folgen dann mit den Brennweiten 35 mm, 47 mm, 75 mm und 125 mm die ersten Signature-Prime-Objektive. Die restlichen Brennweiten folgen im Laufe des Jahres.

In der kommenden Ausgabe 3/2018 werden wir ausführlich über die technischen Details des ARRI Alexa LF Systems berichten.