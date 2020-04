Neuer Maßstab?

Warum sehen die HD-Aufnahmen aktueller 4K- Kameras so gut aus? Die Antwort: Oversampling!

Die bisherige FS7 macht keine Ausnahme, da an ihren HD-Aufnahmen sämtliche 4K-Pixel beteiligt

sind. Dieser Überhang wird dann zu HD-Auflösung herunterkonvertiert, vier Pixel werden zu einem.

Das führt unter anderem zu einem homogenen Rauschen, denn einzelne 4K-Bildpunkte enthalten deutliches Farbrauschen. In der heruntergerechneten Variante aber homogenisiert sich das Rauschen und wird „filmischer“. Hier setzt die FX9 nun auch für 4K-Aufnahmeformate an: Um auch in UHD oder 4K DCI einen Oversampling-Vorteil zu bekommen, muss der Sensor höher aufgelöst sein. Die FX9 liefert in dem Fall 6.008 × 3.168 Pixel und rechnet diese Auflösung über einen Oversampling-Prozess auf 3.840 × 2.160 (in Zukunft auch 4.096 × 2.160) oder HD herunter.

Davon profitiert die ganze Bild-Ästhetik. 4K- und HD-Aufnahmen wirken scharf, aber nicht elektronisch, Auflösung wird sichtbar, tritt aber nicht als Raster in den Vordergrund. Das tut dem Bild wirklich gut – jetzt auch in 4K. Beim ersten Einrichten ist die Formatvielfalt verwirrend – das Display zeigt „FF 6K 3840×2160“, „FF 6K 1920×1080“ oder auch „FF 2K 1920×1080“. Ein Blick in die Kompressionsformate zeigt: Wie der Sensor ausgelesen wird, entscheidet der Anwender.

6K mit 6.008 × 3.168 Pixeln für 4K DCI, UHD oder HD, zurzeit mit max. 30p

5K für 4K DCI, UHD oder HD, max. 60p (zukünftig)

4K S35 Crop für 4K DCI, UHD oder HD, max. 60p