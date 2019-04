FILM & TV KAMERA 4/2019 Festival: 69. Berlinale+++Interview: DoP Matthew Libatique+++LED-Licht: Neues und Spezielles+++Test: Kinefinity MAVO LF Produkt anzeigen

NAB 2019: Sony zeigt ENG-Kit CBK-FS7BK für FS7 und FS7II

Mit der gleichen Kamera mehr Einsatzgebiete abdecken: Das klingt wie eine gute Idee. Sony (Stand: C11001) zeigt auf der NAB Show ein Kit für den Umbau der Sony FS7 und FS7II zum ENG-Einsatz. Außerdem gibt es den Objektivadapter LA-EB1, mit dem sich B4-Mount-Objektive an FS7 und FS7II einsetzen lassen.

Ein ENG-Kit und ein Objektivadapter machen es möglich: Zukünftig lassen sich die Sony FS7 und FS7II für den ENG-Einsatz umbauen. Kameraleute haben dann das gewohnte Setup mit Schulterstütze und dem B4-Objektiv ihrer Wahl. Das Adapter-Set CBK-FS7BK erlaubt so den Einsatz der FS7-Kameras in Nachrichtenproduktion, bei Interviews, Dokumentationen und Aufnahmen für Reality-TV – überall dort, wo sonst reine ENG-Camcorder zum Einsatz kamen. In Kombination mit dem neuen Objektivadapter LA-EB1 können dann neben dem E-Mount der FS7 und FS7II zusätzlich verwendet werden.

Das CBK-FS7BK-Kit enthält eine Erweiterungseinheit mit einem Steckplatz für einen drahtlosen Audioempfänger und integrierten Netzwerkfunktionen, die einen erweiterten Netzwerkbetrieb für die Broadcast-Nutzung bieten. Streaming und Dateiübertragungen sind über WLAN oder eine 4G-Verbindung möglich. Darüber hinaus gibt es einen Sucher und eine Basisplatte mit erhöhter Robustheit sowie eine verstellbare Schulterplatte, mit der sich das Gewicht von Kamera und Optik ausbalancieren lässt.

„Das neue Kit und der Objektivadapter verleihen den Camcordern FS7 und FS7 II die Ergonomie, die Netzwerkfunktionen und den Zoomfaktor eines herkömmlichen Camcorders“, Sagte Norbert Paquet, Leiter Produktmanagement bei Sony Professional Solutions Europe. „Während sich die Videoproduktion weiterentwickelt, hat die Nachfrage nach Aufnahmen im Cine-Style die Branche durchdrungen – einschließlich der Nachrichten. FS7-Benutzer werden von den Möglichkeiten und Anpassungsfähigkeiten des neuen Bausatzes und des Objektiv-Adapters begeistert sein. “

Das ENG-Style-Kit CBK-FS7BK und der Objektivadapter LA-EB1 für FS7 und FS7 II sollen im Dezember 2019 verfügbar sein.

