NAB 2019: Sony kündigt HDC-5500 an

Die passende Control Unit HDCU-5500 kommt parallel dazu. In der CCU in Halb-Rack-Bauform sitzen 12G-SDI-, 4K- und IP-Interfaces, sie unterstützt SMPTE ST 2110 und NMOS IS- 04/05 über zusätzliche Hardware. Die betreffenden Gerätschaften, HZCU-UHD35 für den 12G-SDI 4K-Output sowie die HKCU-SFP50 als IP-Interface sind vermutlich erhältlich im Mai 2019.

Außerdem kommt ein Wireless Side Panel dazu, das HKC-WL50. Damit kann die HDC-5500als drahtlose Kamera eingesetzt werden. Durch Einsatz neu entwickelter Signal-Verarbeitungstechnologie zwischen Kamera und CCU, ermöglicht die Ultra High Bitrate (UHB) Übertragung das gleichzeitige Senden zweier Kamerasignale über ein Glasfaserkabel – ohne Baseband-Processor-Unit. Das soll die Flexibilität im Einsatz der Kamera erhöhen. Durch ein optionales Seitenpanel als Schnittstelle soll es möglich sein, die HDC-550 auch mit aktuell im Einsatz befindlichen CCUs, wie die HDCU-2500/3100-Reihe, zu steuern.