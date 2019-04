NAB 2019: Sennheiser schließt Partnerschaft mit Solid State Logic für “Ambeo for VR”

3D-Audio hat bei Sennheiser (Stand: C1307) einen Namen: “Ambeo for VR”. Jetzt tun sich die Audiospezialisten mit den Briten von Solid Sate Logic (Stand C3026) zusammen, dessen Broadcast-Audioplattform das Ambeo VR Mic unterstützt.

Sennheisers Partnerprogramm “Ambeo for VR” ist um einen wertvollen Partner reicher. Wie Sennheiser auf der Nab Show 2019 bekannt gab stieß zum Team jetzt Solid State Logic (SSL) aus Großbritannien hinzu. Dessen Broadcast-Mischpulte S500, S300 und TCR aus der “System T”-Serie haben jetzt den Ambeo-A-B-Konverter für das AMbeo VR Mic von Sennheiser implementiert.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Solid State Logic in unserem Partnerprogramm willkommen heißen dürfen“, so Véronique Larcher, Co-Director AMBEO Immersive Audio bei Sennheiser. „Das Sennheiser AMBEO VR Mic und die SSL Konsolen der Serie System T sind Wegbereiter im Bereich Immersive Audio Broadcasting. Die Nutzer profitieren von dieser Partnerschaft, denn die Workflows zur Erstellung von immersiven Formaten werden erheblich vereinfacht.“„Die Partnerschaft mit Sennheiser AMBEO erweitert den wachsenden Funktionsumfang unserer Mischpulte noch weiter; wir können nun die Verarbeitung diverser immersiver, dreidimensionaler Audioformate anbieten: kanalbasiert, objektbasiert, Ambisonics und binaural“, sagt Tom Knowles, Broadcast Produktmanager bei SSL. „System T unterstützt ab sofort die Konvertierung von A- zu B-Format für das AMBEO VR Mic, wobei der 360 Transcoder eine breite Auswahl an Multichannel-Outputs von 4.0 bis 7.1.4 bereitstellt. Unsere Kunden können so das AMBEO VR Mic nutzen, um immersiven Liveproduktionen Raumklang hinzuzufügen oder einen Live-VR-Mix abhören.“

Toningenieure sollen durch die Implementierung in den vorgenannten Mischpulten deutlich einfacher immersiven Content darstellen können, ohne externe Geräte hinzuziehen zu müssen. Der Ambeo-A-B-Konverter arbeitet Seit an Seit mit dem 360 Transcoder von Solid State Logic. Der Ambeo-Konverter wandelt das Ambisonics A-Format des Ambeo-VR-MMics in ein verarbeitungsfreundliches B-Format, der 360 Transcoder konvertiert das Signal für weitere Ausgangsformate und diverse Lautsprecherkonstellationen von 4.0 über 5.1.4 bis zu 7.1.4.