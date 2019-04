FILM & TV KAMERA 4/2019 Festival: 69. Berlinale+++Interview: DoP Matthew Libatique+++LED-Licht: Neues und Spezielles+++Test: Kinefinity MAVO LF Produkt anzeigen

NAB 2019: Neu von Canon kommen Legria HF G50 und HF G60

Canon erweitert auch im Legria-Segment. Auf der NAB Show 2019 gab der Hersteller bekannt, dass die 4K-Camcorder LEGRIA HF G50 und LEGRIA HF G60 das Sortiment ergänzen werden.

(Bild: Canon)

Auch im Consumer-Segement setzt sich 4K in immer kleineren, höherwertigen Kameras durch. Canon gab jetzt bekannt, dass die Legria-Reihe die beiden Camcorder HF G50 und HF G60als Neuzugänge verzeichnen kann.

Die Legria HF G50 wartet mit 1/2,3-Zoll-Typ-Sensor auf, hat manuelle Steuermöglichkeiten und ein Canon-Premium-Objektiv. Aufzeichnungsmöglichkeiten bieten sich in 4K oder Full HD mit 4K-Oversampling. Das Objketiv bietet 20-fachen Zoom mit 29.3 mm Weitwinkel. Seine Lichtstärke beträgt 1:1,8-2,8. Eine gezielte Steuerung der Schärfentiefe und sehr gute Low-Light-Eigenschaften sollen auch zu ihren Stärken gehören.

Die LegriaHF G60 wiederum ist mit 1,0-Zoll-Typ-Sensor versehen und bietet 4K-UHD-Bilder. Canons Dual Pixel CMOS AF ist implementiert. Das 15-fach Zoomobjektiv mit 25,5-382,5 mm Brennweite und einer Lichtstärke von 1:2,8-4,5rundet das Bild ab.

Beide Modelle haben ein kapazitives 3-Zoll-Touch-LCD mit 460.000 Bildpunkten. Außerdem ist ein hochauflösender elektronischer Sucher (0,24 Zoll) an Bord. Der reaktionsschnelle Touch-LCD macht die Einstellung von Fokussierung, Fokusnachführung und Belichtung möglich. Zwei SD-Kartenslots gehören auch für beide Modelle zur Ausstattung, ebenso der optische Bildstabilisator – Intelligent IS Technologie – plus intelligente, digitale Korrektur von Drehung und Neigung.

Der Preis der Legria HF G50 wird vermutlich bei 1099 Euro liegen, sie soll ab April 2019 auf den Markt kommen. Ihr Schwestermodell HF G60 soll ab Juni 2019 ausgeliefert werden und geht dann für 1699 Euro über den Ladentisch.

(Bild: Canon)

