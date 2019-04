NAB 2019: Dream Chip lässt wasserdichte ATOM One auftauchen

Das niedersächsische Unternehmen Dream Chip GmbH stellt auf der NAB Show 2019 die neue wasserdichte ATOM One vor. Die Full-HD-Kamera kommt mit IP67-Zertifizierung.



Ja, alles wird kleiner und leistungsfähiger. Können Sie es auch nicht mehr hören? Denn wenn man dann nachguckt, fehlt doch das entscheidende Teil. Genau dieses Gefühl kennen die Ingenieure hinter den Kameras von Dream Chip.

Wenn hier Broadcastanwendung beworben wird, kann man sicher sein, dass man das 3D-SDI-Signal über BNC ausgespielt bekommt und nicht auf microSD durch den Raum tragen muss. So auch bei der wasserdichten ATOM One Mini IP67, die ihre Zertifizierung schon im Namen trägt. Mit Maßen von gerade mal 32 mm x 32 mm x 51 mm soll sie die kleinste Full-HD-Kamera mit Broadcaststandard sein.

Sie bietet 1920 x 1080 Aufzeichnung, hat einen 1/2.5-Zoll-Sensor mit 3.24 um Pixelgröße und 7,2 mm Durchmesser sowie Rolling Shutter.Eine ISO von 60 bis 960 wird vom Hersteller angegeben. Die Kamera besitzt zudem ein 3,4-mm-Objektiv am S-Mount und F2.4.Der Blickwinkel des Objektivs beträgt 89 Grad.

Die ATOM One IP67 hat eine eingebautes Monomikro, verfügt über einen HD-BNC/3G-SDI. Steuerung findet über RS485 statt, Leistungsaufnahme ist 3,4 W 270mA bie 12 V (Range von 5V-36V). Wann die ATOM One Mini IP67 erhältlich ist, erfragen Sie am besten beim Hersteller Dream Chip GmbH.

