NAB 2019: AVID führt Clouddienst NEXIS | Cloudspaces ein

Nach der Bekanntgabe der strategischen Partnerschaft zwischen Avid und Microsoft Azure im letzten Jahr kommt jetzt auf der AVID Connect 2019 der erste große Anwendungsfall: Avid Nexis | Cloudspaces bietet Clouddienste für Postproduktionsworkflows.

(Bild: Uwe Agnes)

Alle wollen in die Cloud. Viele sind schon da. Mit der Infrastruktur, die Microsofts Azure mitbringt, startet Avid in eine neue Dienstleistung. Nexis Cloudspaces erweitert Avid Nexis Speicherlösungen um eine flexible Cloudkomponente, die stressfreieres Mediamanagement und Speicherverfügbarkeit bieten soll.

Die “Storage as a Service”-Lösung kann von bestehenden Nexis-Infrastrukturen aus sofort und direkt eingebunden werden, mit dem Avid-bewährten robusten Workplace-Management, Nutzer-Zugängen und der Skalierbarkeit der Cloud. Das System kann zum Back-Up oder für das “Parken” von Medien aus dem eigenen AVID-Nexis-System durch die bekannten Media-Management-Anwendungen genutzt werden.

Speicherplatz ist knapp und kostet Geld. Ohne also die Mediendateien jedes Mal aus dem bestehenden System nehmen zu müssen und sie auf externen NAS-Systemen zu speichern, wenn es eng wird, können die Projekte auf Nexis Cloudspaces hochgeladen werden. Die bekannte Avid-Infrastruktur bleibt Bestehen, so kann auch schnell wieder nach den Daten gesucht und auf sie zugegriffen werden.

Der Dienst soll das ewige Herumtragen von USB-Medien zur Vergangenheit machen und damit dem kreativen Arbeiten mehr Zeit verschaffen, also mehr Kosteneffizienz für anwendende Unternehmen bieten. Dabei setzt Avid auf eine Vielzahl an Abonnement-Varianten, die sich an Bedarf und finanziellen Ressourcen ihrer Nutzer ausrichten.

Laut Dana Ruzicka, Chief Product Officer sowie Senior Vice President bei Avid, bietet Avid allen Nexis-Anwendern für eine begrenzte Zeit ein Angebot von 2 Terabyte gratis Speicherplatz. Die Avid Nexis Cloudspaces sollen noch im April 2019 erhältlich sein.

