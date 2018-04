NAB 2018: Ikan mit neuem On-Camera Monitor DH7-V2

Der amerikanische Hersteller Ikan wird auf der NAB Show 2018 in Las Vegas einige neue Produkte präsentieren. Unter anderem kommt mit dem DH7-V2 ein neuer On-Camera-Monitor.

Der DH7-V2 unterstützt aktuelle 3D-LUTs und 4K-Signale, die auf dem 7-Zoll-Bildschirm in 1.920 x 1.200 Full HD angezeigt werden. Der Monitor verfügt über einen Touchscreen, mit dem die angeschlossene Kamera bedient und eingestellt werden kann. Das Signal des LCD-Panels lässt sich optional auch kabellos an weitere Monitore übertragen. Auf der NAB Show in Las Vegas wird der DH7-V2 vermutlich erstmals zu sehen sein. Er kann ab sofort für 549,99 US-Dollar vorbestellt werden.

Weitere News und Innovationen von Ikan und allen anderen Herstellern liefern wir ab dem 8. April live von der NAB Show 2018 in Las Vegas.