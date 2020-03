Film & TV Kamera 12.2019 DoP Mitja Hagelüken +++ Panasonic Lumix S1H +++ „4 Blocks" +++ DoP Rodrigo Prieto +++ Filmplus-Festival Produkt anzeigen

Panasonic AU-EVA1 bei Konzertmitschnitt für Nils Frahm

Free Download: Mit der Kamera in den Klang

Konzertfilme sind meist groß, bunt und laut. Für ein Projekt des Pianokünstlers Nils Frahm setzten Regisseur Benoit Toulemonde und DoP Thomas Lallier ein intimes Konzerterlebnis um. Das französische Team wurde in den Berliner Nalepastudios vom Berliner UFO-Filmgeräteverleih unterstützt. Geschäftsführer Philip Vogt und Projektleiter Levent Süzen erzählten uns in unserem Heft 6.2019 vom Projekt. Hier gibt es nun den kompletten Artikel zum kostenlosen Download!

Der Musiker Nils Frahm ist ein leidenschaftlicher Klangentwickler und Perfektionist. In den ehemaligen Rundfunkstudios der DDR in der Nalepastraße in Berlin hat er seine Klang- und Schaffensheimat gefunden. Besessen vom perfekten Sound kreiert er dort in seinem Studio Kompositionen, die ihm Erfolge in der ganzen Welt bescheren, darunter auch Film-Soundtracks wie beispiels- weise für „Victoria“ von Sebastian Schipper.

Intimität war das Stichwort für mehrere Konzertabende im Dezember 2018 im Aufnahmesaal 1 der Nalepastudios. Die Aufzeichnung dieser Konzerte vertraute Frahm dem französischen Team um Regisseur Benoit Toulemonde und DoP Thomas Lallier an. Die Konzertaufnahmen sind als Teil

eines Kino-Dokumentarfilms angelegt. Von daher war neben der kompromisslosen technischen Qualität vor allem auch eine cinéastische, sinnliche Herangehensweise wichtig. Nils Frahm und sein Kreativpartner und Manager Felix Grimm waren mit der Arbeit der Franzosen schon von früheren gemeinsamen Projekten vertraut. Sie hatten unter anderem schon im Rahmen des Kurzfilms „Empty“ und den „Soirées de Poche“ – einer Art Wohnzimmerkonzerte für arte – zusammen gearbeitet. Für die technische Begleitung wurde der Equipmentrental und Dienstleister UFO-Filmgerät-Verleih ins Boot geholt. Neben der gesamten Kameratechnik stellte die Berliner Sektion der Firma auch das technische Support- Team unter der Leitung von Projektmanager Levent Süzen. [9006]

Hier können Sie den Artikel “Mit der Kamera in den Klang” aus unserer Ausgabe 6.2019 kostenlos herunterladen!

