Licht aus der Luft

Ein Modul lässt sich per Gimbal stabilisieren und bietet einen Abstrahlwinkel etwa 30 Grad. Der enge Winkel entspricht dabei in etwa einem Suchscheinwerfer. „Den gibt’s kein zweites Mal“, ist sich Lukas Maurer sicher. „Das ist ein 3D-gedruckter Parabolspiegel, der innen reflektierend beschichtet ist.“ Auch die Stromversorgung passte er an seine Bedürfnisse an. Für eine optimale Flugzeit der Drohne wählte er bei den LED-Akkus eine Kapazität, die für 15 Minuten Leuchtdauer reichte. Denn so lange kann die DJI Matrice 600 Pro, auf der sein System basiert, maximal in der Luft bleiben.

Im Sommer 2019 kam die LED-Drohne bei einer aufwändigen Imagefilmproduktion der Panda Pictures GmbH im Auftrag eines Kran- und Schwerlastlogistik-Unternehmens zum Einsatz. Regisseur Jan Litzinger und DoP Oliver Maier kannten das System und erinnerten sich daran, als sie die visuelle Umsetzung des Films planten. In einem Steinbruch wurden drei Mobilkräne in Szene gesetzt. Geplant waren auch Fahrten mit Scorpio Arm und einer Kameradrohne, bei denen das fliegende Licht als kreative Effektbeleuchtung dienen sollte. Aber auch als schnelles, flexibles und einfach zu positionierendes Licht für die Packshots sollte die LED-Drohne verwendet werden.