ERGONOMIE, HANDLING & GEWICHT

Hat man als Anwender bereits Erfahrung mit der Panasonic DC-GH5 oder der DC-GH5S gesammelt, so wird sicher der Gewichtsunterschied zur S1 auffallen. Während die GH5 mit ca. 725 Gramm (SD-Karte, Akku, Gehäuse) aufwartet, so bringt die S1 ca. 1.017 Gramm (SD-Karte, Akku, Gehäuse) auf die Waage. Die 300 Gramm mehr Gewicht haben prompt eine positive Auswirkung auf Ausdauer, Belastung der Handgelenke, ruhige Führung und „Leichtigkeit im Einsatz“ gezeigt.

Insgesamt sollte man aber festhalten, dass es sich immer noch um eine doch eher kleine Kamera (15 × 11 x 10 cm) im Verhältnis zu konkurrierenden DSLR- oder DSLM-Geräten handelt. Der Handgriff ist ergonomisch ausgestaltet, fühlt sich robust und kompakt an und liegt gut in der Hand. Das Gehäuse ist wie bei vielen dieser Kameratypen mit einer Magnesiumlegierung versehen und zusätzlich gegen Spritzwasser und Staub geschützt. Offensichtliche Mängel oder Probleme konnten wir hier bei unseren Arbeiten nicht feststellen, wenngleich die Kamera in unserem Falle auch weder in der Wüste, noch in der Arktis oder im Dschungel zum Einsatz kam. Den Dauereinsatz auf der Rotary International Convention in Hamburg hielt sie gut durch.