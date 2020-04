Kompaktes Vollformat

Neben dem oben aufgeführten Zusammenspiel aus Objektiven und Sensorgröße ist bei dieser Kamera besonders auffällig, dass sie über ausgezeichnete Low-Light-Fähigkeiten verfügt. Die Kamera ist dabei schon bei ISO 6.400 in einer Low-Light-Umgebung mitunter bis zu 3 Blenden heller als das, was das menschliche Auge sehen kann. Der Unterschied ist hochsignifikant. Zwar wiesen in unseren Tests Aufnahmen bis ISO 25.600 sichtbares Rauschen auf, wären aber tatsächlich noch verwertbar gewesen. Für eine Kamera mit einer ISO-Basis 100 ist das wirklich außergewöhnlich. Die Sigma fp verfügt dabei über einen standardmäßig wählbaren ISO-Bereich von 100 bis 25.600. Der erweiterte Modus hat zusätzlich die Einstellungen ISO 6, 12, 25, 50, 51.200 und 102.400. Nur zur Klarstellung: Diese Zahlen sind kein Tippfehler!

Als Videoformate stehen CinemaDNG mit 8, 10 und 12 bit sowie ein im MOV-Container aufgezeichneter H.264 Codec (ALL-I/GOP) zur Auswahl. CinemaDNG mit 12 bit ist hierbei unserer Erfahrung nach das erfreulichste Format, das wenig überraschend die besten Bilder liefert. Freunde von DCI-4K werden sofort bemerken, dass 17:9 sowie eine entsprechende DCI-4K (4.096 × 2.160 Pixel) Aufzeichnung in der Kamera nicht unterstützt werden.

Ergonomie

Aus unserer Erfahrung im eigenen praktischen Einsatz etlicher Kameras, davon unter verschiedensten Bedingun- gen bei Drehs im dokumentarischen Bereich, für Fernsehdrehs, bei Event-/Live-Produktionen oder im Image-, Corporate- und Produktfilmbereich, fallen bei der Sigma fp einige Dinge sofort auf. Holt man sie zum ersten Mal aus dem Originalkarton, so begeistern sofort ihre ultra-kompakten Abmessungen von 112,6 × 69,9 × 45,3 mm und das Fliegengewicht des Gehäuses von nur 370 Gramm. Mit diesem Gewicht liegt sie selbst mit Akku und SD ausgestattet nur bei 422 Gramm und damit beispielsweise noch deutlich unter der Hälfte der Blackmagic Design Pocket Cinema 6K und gehört in ihrer Kompaktheit auch eher in eine Liga mit der weit verbreiteten Sony Alpha 6500 und den weiteren Modellen dieser Reihe. Damit wäre das Gehäuse rein theoretisch kompakt genug für eine Hosentasche. Aber immerhin handelt es es sich ja nicht um eine Kompaktkamera mit integriertem Objektiv. Und eine Kamera mit professionellem Anspruch ist in einer Hosentasche ohnehin eher fehl am Platz. Man kann sie ja nicht einfach hervorziehen und sofort damit aufzeichnen oder fotografieren.

Da die Kamera nativ über einen L-Mount verfügt, der zurzeit wesentlich weniger verbreitet ist als etwa der EF-Mount, werden so wie wir viele einen Adapter auf andere Objektivmounts nutzen. Damit und bei der Verwendung von Vollformat L-Objektiven sind Gewichts- und Kompaktheitsvorteil in einer realen Arbeitsumgebung mit einem hochwertigen Vollformatobjektiv rasch verflogen. Andererseits gibt es natürlich auch sehr kompakte Objektive wie das Sigma 45 mm f 2,8 DG DN, die gut zum Formfaktor der Kamera passen. Einen großen Vorteil hat man dank der Kompaktheit in jedem Fall: Mit dieser Kamera wird man aller Wahrscheinlichkeit selten bis nie als Profi eingestuft und kann somit unbeirrt und fast inkognito überall in der Öffentlichkeit arbeiten, ohne groß aufzufallen. [11435]

