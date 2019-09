Kameradialog Hands-On: Panasonic EVA1

FILM & TV KAMERA 4/2019 Festival: 69. Berlinale+++Interview: DoP Matthew Libatique+++LED-Licht: Neues und Spezielles+++Test: Kinefinity MAVO LF Produkt anzeigen

In der Veranstaltungsreihe “Kameradialog Hands-On” bringen wir von Film & TV Kamera gemeinsam mit der ifs internationale filmschule köln filmische Bildgestaltung und Kamera-Technologie zusammen. In der zweiten Veranstaltung berichtete DoP Oliver Roetz, wie er die Panasonic EVA1 bei seinen Drehs für “Terra X” einsetzt. Der dritte Clip von unserem Event hat zum Thema, was der Oliver Roetz von der Robustheit der EVA1 hält.

DoP Oliver Roetz dreht hochwertige Dokumentationen für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Dabei setzt er als Second-Unit-Kamera die Panasonic EVA1 ein, die er die meiste Zeit im Gimbal verwendet. Welche Tricks er sich für das Riggen und die Stromversorgung am Set entwickelt hat, verriet er Timo Landsiedel, dem Chefredakteur von Film & TV Kamera, und den anwesenden Gästen in unserem “Kameradialog Hands-On” zur EVA1, den wir in Kooperation mit Panasonic und der ifs Internationale Filmschule Köln veranstalteten. Nach dem Gespräch gab es für alle Interessierte die Gelegenheit, die EVA1 im Gimbal auszuprobieren und genauer in Augenschein zu nehmen. Auch die Panasonic Varicam, die Oliver Roetz mitgebracht hatte, fand viel Interesse.

