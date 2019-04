Im Test: Kinefinity MAVO LF

Der erste Eindruck: Das 4K-Bild der MAVO LF wirkt sehr scharf und liefert ein organisches Bild. Der Sensor mit den Maßen 36 mm × 24 mm produziert sauberere Bilder, deckt einen sehr großen Ausschnitt aus einem 46 mm Bildkreis ab und bietet natürlich geringe Schärfentiefe. Die LF erreicht 6.016 × 4.016 „Open Gate“ native Auflösung, beim Sensorformat 3:2. Zu den wesentlichen Features der Kamera gehört, dass sie auch HFR in 6K aufzeichnet. Das geschieht im Wide-Modus bis 75 fps aktueller Firmware ab 6 fps in 1-Frame-Stufen frei justierbar sowie in 4K für Slow-Motion bis 100 fps, einerseits im Wide-Modus bei 4.096 × 1.720 andererseits bis 75 fps bei 4.096 × 2.160.

Der Dynamikumfang erreicht laut Herstellerangabe dabei mehr als 14 Blendenstufen, überschritt in unseren eigenen Tests die Leistung der Sony PXW-FS7 und war ähnlich dem Umfang der Blackmagic Design Ursa Mini Pro 4,6K. Neben den üblichen Standard-Seitenverhältnissen von 16:9 und 17:9 können im Menü auch eine Vielzahl weiterer Bildformate, wie 4:3, 6:5, S35 (für anamorphotische Aufzeichnung) und bei voller Sensornutzung in 3:2 bis zu 24 Megapixeln ausgenutzt werden. Unser erster Eindruck aus der Postproduktion ist, dass die Kamera angenehme Hauttöne liefert, sich gut mit dem Bildmaterial verschiedener anderer Kameras im Grading angleichen lässt und Schattendetails sowie Highlights bei geringem Rauschen gut in der Aufnahme erhalten bleiben und sich somit in geeigneter Weise nachbearbeiten lassen.

Bereits beim ersten Anheben der Kamera wird außerdem klar: Es handelt sich mit 990 Gramm für den Body um ein echtes Leichtgewicht unter den hochauflösenden Kino-Kameras. Zur Synchronisierung im Multikamera-Setup bietet die MAVO LF Tally, AutoSlate, Beeper, Trigger und mit KineBACK- W SMPTE LTC sowie 3D/Multicam Sync als Optionen an. Der zusätzliche Handgriff Side- Grip mit Batterie-Slot GripBAT (45W, (BP-U30 kompatibel) versorgt die Kamera etwas länger als eine Stunde mit Strom.