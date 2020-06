Im Licht der Karibik

Wenn man die C500 Mk II zum ersten Mal aus dem Karton nimmt, zeigt sich sofort sehr anschaulich, mit welch leichtem und kompaktem Kameramodell man zu tun bekommt. Mit gerade einmal 1,75 Kilogramm Gewicht für den Body ist die C500 bereits 250 Gramm leichter als einer ihrer wesentlichen Kontrahenten, die Sony PXW-FX9. Ein wesentlicher Aspekt in diesem Kontext ist, dass bei der C500 MKII viel hochwertiges Hartplastik anstelle von Metall verbaut wurde. Sogar noch leichter ist allerdings die Kinefinity MAVO LF mit 990 Gramm, die wir für das Heft 04.2019 von Film & TV Kamera getestet haben. Das hilft vielleicht, das Gewicht der C500 Mk II besser einzuordnen.

In diesem nicht nur leichten, sondern mit Abmessungen von 153 × 148 × 168 Millimetern (B × H ×T) auch sehr kompakten Gehäuse steckt eine nach unseren Erfahrungen äußerst leistungsfähige Technik, die auch ohne große Anbauten überzeugende Ergebnisse liefert. Für ruhiggestellte Bilder ohne Stativ kann man nämlich durchaus auch ohne externe Kamerastibilisierungssysteme wie Gimbals auskommen. Denn die C500 Mk II Kamera hat nämlich bereits einen digitalen 5-Achsen-Bildstabilisator an Bord, der zum ersten Mal in dieser Form Einzug in die Cinema-EOS-Serie Einzug gefunden hat und in den allermeisten Fällen absolut ausreichen dürfte. Natürlich hat dieses System seine Grenzen, die man selbst austesten kann: Filmt man nah und mit nur wenig absichtlicher Kamerabewegung beispielsweise eine Person, deren Kopf im Fokus ist und sich bewegt, dann können durch die digitale Stabilisierung Artefaktbewegungen, also ein leichtes Tracking des Kopfes entstehen.

Ein echtes Highlight ist der mit 4,3 Zoll im Verhältnis zur Kamera riesige, mit seinen Halterungen vielseitig dreh- und klappbare und an typische Haltepositionen anpassbare LCD-Monitor LM-V2 mit 1,23 Millionen Pixeln. Seine Vorteile: Die Helligkeit reicht für den Tageslichteinsatz in allen Lebenslagen, auch unter Karibiksonne, die Touchscreen-Funktionalität, die wesentlichen Funktionstasten und die Tastsache, dass er von der Größe her in vielen Situationen einen externen Aufsteckmonitor überflüssig machen könnte. Der Nachteil: Die Auflösung des Monitors liegt unter Full-HD und ist daher nur eingeschränkt zur Schärfebeurteilung geeignet.

Funktionssteuerung

Wer bestimmte Anforderungen an Tastenpositionen hat, der hat wahrscheinlich über die Jahre klare Präferenzen herausgearbeitet oder auch immer wieder mal verändert. Da ich regelmäßig mit Kameras von verschiedenen Herstellern arbeite, ist für mich persönlich wichtig, dass Systeme bereits von Anfang an sinnvoll und logisch aufgebaut sind oder schnell erlernbar sind, weil sie an etablierte Muster anknüpfen. Das erlaubt, sehr schnell und intuitiv mit einer Kamera zu arbeiten, selbst wenn diese ganz neu ist.