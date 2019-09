IBC 2019: Fujinon erweitert Vollformat-Zooms mit Premista 80-250mm

Auf der IBC 2019 erweitert Fujinon sein Line-Up von Cinema-Vollformat-Zooms um das Premista 80-250mm T2.9-3.5. Mit diesem neuen Objektiv und dem bereits auf der NAB Show 2019 eingeführten Premista 28-100mm T2.9 deckt Fujinon den relevanten Brennweitenbereich von 28 bis 250 Millimeter mit seinen neuen Vollformat-Zooms ab.

Fujinon auf der IBC 2019 ein neues Cine-Objektiv in der Premista-Serie. Das Vollformat-Zoom Premista 80-250mm T2.9-3.5 deckt gemeinsam mit dem bereits auf der NAB Show 2019 eingeführten Premista 28-100mm T2.9 den wichtigen Brennweitenbereich von 28 bis 250 Millimetern ab. Die maximale Öffnung des neuen Cine-Zooms liegt je nach Brennweite zwischen T2.9 und T 3.5. Beide Objektive sind hinsichtlich Baugröße und Zahnkranzpositionen aufeinander abgestimmt, so dass angebaute Elemente wie etwa ein Funkschärfemodul bei einem Objektivwechsel aufgeriggt bleiben können. Der Fokurweg beträgt 280 Grad und erlaubt so exaktes Scharfstellen auch bei offener Blende. Für eine bessere Erkennbarkeit auch in Low-Light-Situationen sind die Skalen mit fluoreszierender Farbe versehen.

Das Premista 80-250mm T2.9-3.5 soll ab Dezember 2019 auf den Markt kommen.