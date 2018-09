IBC 2018: SWIT ZEIGT LED-Leuchten PLE-90 und PLE-60 mit hoher Farbtreue

Eine äußerst naturgetreue Farbwiedergabe bei einem hohen Wirkungsgrad versprechen die beiden portablen LED-Leuchten PL-E90D und PL-E60D, die der Hersteller SWIT auf der IBC 2018 dabei hatte.

Dabei schafft die PL-E90D bei einer Baugröße von 650 × 403 × 48 mm und einer Leuchtenfläche von 526 × 257mm aus der Leistungsaufnahme von 90 Watt eine Beleuchtungsstärke von 2.200 Lux in einem Abstand von einem Meter. Die bei einer Leuchtenfläche von 257 × 257 mm etwa halb so große PL-E60D kommt mit 60 Watt Leistungsaufnahme auf einen Wert von immerhin noch 1.500 Lux. Beide Leuchten verfügen über eine sehr naturgetreue Farbwiedergabe: der CRI-Index liegt bei 98 und der Television Lighting Consistency Index TLCI bei 99. Maximalwert für beide Indizes ist jeweils 100.

Die PL-E90D und die PL-E60D vertragen eine Eingangsspannung, die sich in einem Bereich von 11 bis 36 Volt liegen darf. Dabei kann die Versorgung entweder über einen V-Mount oder über eine vierpolige XLR-Buchse erfolgen. Die Farbtemperatur lässt sich stufenlos zwischen 2700 K and 6500 K einstellen. Die Leuchten verfügen über einen standardmäßigen 5-poligen DMX-Ein- und Ausgang und unterstützen das DMX512-Protokoll. und passt die Dimmer- und Farbtemperatur über den DMX-Controller an.

Die LED-Leuchten PL-E90D und PL-E60D sind bereits im Handel erhältlich.

