IBC 2018: Schoeps baut Angebot für Doppel-MS aus

Für die Aufnahme selbst gibt es neue Windkörbe vom Typ Rycote Cyclone Stereo und CINELA Piano. Sie sind sehr kompakt, wobei sie aber gleichzeitig einen wirksamen Schutz vor Windgeräuschen bieten. tatsächlich ist aufgrund der geringen Baugröße ein modernes Doppel-MS Setup äußerlich nicht mehr von einem Stereo- oder Mono-Windschutz zu unterscheiden und lässt sich insofern sogar an einer Tonangel einsetzen. Auch die Montage der Mikrofone ist bei den neuen Windkörben und zuverlässiger geworden. Zur fehlersicheren Montage sind die SCHOEPS CCM-Mikrofone optional mit einem fest angebrachten Pin erhältlich, der in eine Nut in der Aufhängung im Rycote Cyclone passt.