IBC 2018: Panasonic und Videosys arbeiten bei 4K-Live-Produktion zusammen

Noch eine Kooperation für Panasonic: Auf der IBC 2018 stellt das Unternehmen eine in Zusammenarbeit mit Videosys entstandene 4K-Kameralösung mit der Videosys-4K-Kamera-Steuereinheit vor. Das System soll die Live-Übertragung in 4K UHD unkomplizierter und kosteneffizienter gestalten.

Essentiell für diese Kombination ist das Firmware-Update der Panasonic AK-UC4000, das bereits für die Zusammenarbeit mit IMT VisLink von Bedeutung war und mit dem die Kamera nun ein 4K-Signal über die 12G-SDI-Ausgänge des Kamerakopfes und der Kamerasteuereinheit zu liefern in der Lage ist. Dabei können gleichzeitig HDR- und SDR-Signale ausgegeben werden.

Darüber hinaus umfasst das Videosys-Kamerasteuerungssystem die Kamerasteuerung, einen DTC-Pro-RXD-Empfänger und einen Aeon-4K-Decoder mit RF-über-Glasfaser-Konnektivität in einer einzigen Einheit. Durch den Einsatz von SMPTE-Kamerakabeln können bis zu zwei Dual-Channel-Faserköpfe eingesetzt werden, um eine robuste Leistung und einfache Installation zu gewährleisten.

“Wir sind stolz darauf, unser neuestes 4K-CCU-System auf der IBC in Partnerschaft mit Panasonic einzuführen und auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit aufzubauen”, erklärte Colin Tomlin, Managing Director von Videosys. “Durch die Kombination unserer preisgekrönten Kamerasteuerungs- und Lichtleitersysteme mit Panasonic-Kameras liefern wir den nächsten Schritt in der Integration von Funkkamerasystemen.” Sivashankar Kuppusamy, Marketing Manager EMEA bei Panasonic, ergänzte: “Es ist der Anspruch von Panasonic, die besten Integrationen von Drittanbietern für unsere Studio- und Remote-Control-Systeme zu finden. So können unsere Kunden ihre kreativen Ideen realisieren, ohne dass höhere Anschaffungskosten anfallen. Videosys ist ein wichtiger Partner dabei, das Potential von 4K umzusetzen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Kunden die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit schätzen werden. “

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: