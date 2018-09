IBC 2018: Panasonic und IMT VisLink kooperieren für drahtlose 4K-Übertragung

Panasonic und IMT VisLink haben auf der IBC 2018 eine Zusammenarbeit angekündigt. Im Zuge dessen soll das externe drahtlose HCAM-System von IMT VisLink mit der Panasonic Studio-Kameraserie kombiniert werden – für eine drahtlose Übertragung von 4K-Signalen.

Mit einem letzthin angekündigten Software-Upgrade wird die AK-UC4000 von Panasonic über die Möglichkeit verfügen, 4K-Signale 12G-SDI-Ausgänge des Kamerakopfes auszugeben. Darüber hinaus präsentierte IMT Vislink seine aktualisierte HCAM / ULRX-Plattform. Der neueste HCAM-Sender verbessert die Latenz auf 1 Bild in allen Formaten, einschließlich 4K UHD. In Kombination mit diesem IMT Vislink HCAM-Transmitter sind die Kameras AK-UC3000, AK-HC5000 und AK-UC4000 zu einer kabellose Full-HD-Videoübertragung in der Lage, wobei die AK-UC4000 zusätzlich eine 4K-Übertragung schafft.

Anlässlich der neuen Partnerschaft wurden höfliche Worte ausgetauscht. “Als weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung von Broadcast- und Studio-Wireless-Kameratechnologien fühlt sich IMT Vislink geehrt, mit Panasonic zusammenzuarbeiten, um dieses innovative Produkt auf den Markt zu bringen”, bemerkte Dean Chettra, Global Channel Manager bei IMT Vislink. “Durch die Verbindung des neuen HCAM-Funkkamerasystems von IMT Vislink mit der neuesten Firmware für die Studiokameras von Panasonic ermöglichen wir einen End-to-End-Workflow für Erfassung, Übertragung und Empfang von Videosignalen für zahlreiche Broadcast-Anwendungen.” Stefan Hofmann, Sales Engineering Manager Live Operation (Pro-Av und Visual) bei Panasonic, pflichtet dem bei: “Für unsere Kunden ist es sehr wichtig, dass wir reibungslosen Workflow für Live-Broadcast-Übertragungen bieten. Durch die Zusammenarbeit mit IMT Vislink haben wir ein hochleistungsfähiges, innovatives kabelloses Kamerasystem entwickelt, das drahtlose Broadcast-Anwendungen auf das nächste Level bringt.”

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: