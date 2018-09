Neuer Motorschlitten für den Tango

IBC 2018: Casu präsentiert neuen Tango Electronic Drive

Auf der IBC in Amsterdam und der Cinec in München wird Casu den neuen Tango Electronic Drive zeigen. Der neue Motorschlitten erweitert das Tango Pelicase Kit und wird nach der IBC lieferbar sein.

Der kurz TED genannte Tango Electronic Drive kann neben der manuellen Steuerung auch mit einigen Vorprogrammierungen arbeiten. Beispielsweise können Positionen im Vorfeld programmiert und dann beliebig oft angefahren werden. Auch End Stopps und Rampen können abgespeichert werden. Die Steuerung über ein externes Fußpedal oder einen Joystick sind ebenfalls möglich. Die größte Neuerung ist die in Eigenbau gefertigte Zahnstange, die mit allen verfügbaren Tango Schienen kombiniert werden kann. Durch ein Zahnrad an dem neuen Drive, kann so eine sehr hohe Präzision erreicht werden. Ältere Tango Pelicase Kits können natürlich nachgerüstet werden.

Auf der IBC in Amsterdam und der Cinec in München wird der neue Tango Electronic Drive zu sehen sein. Nach der IBC ist er bereits verfügbar. Zum Preis wurden bisher keine Angaben gemacht.

