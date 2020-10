Höchste Ansprüche

Historische Orgel

An dieser Stelle tritt Christian Kühn auf den Plan. Von seinem Schreibtisch blickt der Kameramann direkt auf den Turm der St.-Jacobi-Kirche. „Wenn die Glocken schlagen, ist es sehr laut im Büro“, sagt Kühn. Hier leitet er die Hamburger Abteilung von Dream Chip Technologies. Als Nachbarn waren Kühn und das Kirchenteam, allen voran Gerhard Löffler, morgens auf dem Kirchhof öfters ins Gespräch gekommen. Auch in der 16:30-Uhr-Orgelvorstellung hatte der Kameramann schon gesessen. Zudem hatte Kühn die Dream-Chip-Minikameras ATOM one und ATOM one Mini bereits im Kirchenschiff getestet. „Unsere Kameras sind ja alle HDR-fähig“, so Kühn. „Um das zu testen, habe ich morgens HDR- Aufnahmen gemacht. Das ist ein sehr kontrastreiches Lichtsetting, wenn das Sonnenlicht in das Kirchenschiff fällt.“

In der Krise nun sprach er Löffler an, was denn aktuell mit der Orgelmusik am Donnerstag geschehe. Der Organist berichtete, dass in verschiedenen anderen Kirchen gestreamt werde, dazu fehle aber hier die Ausrüstung. Christian Kühn erreichte bei seinen Vorgesetzten, dass er die Kirche unterstützen darf. Seit 2018 hat Dream Chip den Barracuda im Portfolio, eine Decoder / Encoder-Einheit mit H.265-Video-Streaming über fünf 1080 / 30p HD-SDI-Kamerastreams. Alternativ sind auch viermal 1080 / 60p, zweimal 4K 30p oder ein 4K-60p-SDI- Stream möglich. Dabei werden alle progressiven sowie Interlaced-Formate unterstützt. Die Barracuda-Boxen erhalten softwareseitig die Information, ob sie als Decoder oder Encoder fungieren. Sie sind sowohl über eine schnelle LAN-Verbindung als auch LTE nutzbar.