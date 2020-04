Free Download: “Zwei Schweizer in Neukölln”

FILM & TV KAMERA 09/2019 Panasonic Lumix S1+++One-Shot-Film+++Movietech AG+++Filmfest München Produkt anzeigen

Nach dem Erfolg der ersten Staffel von „4 Blocks“ holten die Produzenten Wiedemann & Berg sowie TNT/Sky als Sender gleich zwei Regie/Kamera-Teams. Regisseur Oliver Hirschbiegel und DoP Timon Schäppi übernahmen Folgen 1 bis 3, Regisseur Özgür Yildirim und DoP Matthias Bolliger die Folgen 4 bis 7. Die beiden Kameraleute haben uns für unsere Ausgabe 11.2018 erzählt, wie es war. Hier gibt es nun den kompletten Artikel zum kostenlosen Download!

Es war ein Durchmarsch. 2017 erschien eine kleine, feine Serie auf dem deutschen TV-Tableau. Das Ganze war von Regisseur und Autor Marvin Kren („Blutgletscher“) er- dacht und inszeniert, von Moritz Schultheiß fotografiert und von Wiedemann & Berg für den Sky-Kanal TNT pro- duziert. Was man in Deutschland als Serie an Preisen gewinnen konnte, räumte „4 Blocks“ ab. Die Geschichte um Toni Hamady, den Anführer eines Neuköllner Clans, gespielt von Kida Khodr Ramadan, begeisterte Zuschauer und Kritiker. Schnell war klar, es gibt eine zweite Staffel. Auch deren Qualität wollten die Verantwortlichen nicht dem Zufall überlassen. Marvin Kren wechselte in die Rolle des Showrunners, hierzulande noch ein wenig angewand- tes Konzept des kreativen Produktionsoberhauptes. Er holte die genreerfahrenen Regisseure Oliver Hirschbiegel („Das Experiment“) und Özgür Yildirim („Nur Gott kann mich richten“) mit ins Boot. Yildirim brachte sein visuelles Alter Ego, DoP Matthias Bolliger mit. Beide waren von Hauptdarsteller Ramadan ins Spiel gebracht worden, der auch in „Nur Gott kann mich richten“ mitgespielt hatte.

