Free Download: “Toughe Bedingungen”

Das Geheimrezept für funktionierende Werbespots bei Lifestyleprodukten ist längst nicht mehr geheim. Man nehme das – natürlich elegante, hochästhetische – Produkt und setze es in eine extreme, schroffe Umgebung. Dadurch soll das Produkt noch begehrenswerter werden. Das war auch die Grundidee dabei, als ein kleines Team aus Arabern, Briten und Deutschen Anfang Oktober in die Nähe von Abu Dhabi aufbrach, mitten in die Liwa-Wüste. Hier steht das Qasr Al Sarab Desert Resort Hotel. Dessen 12,7 Kilometer lange Zufahrtsstraße durch die Wüste sollte der Drehort werden und als extreme Umgebung herhalten – wenn auch die geschwungene Straße von malerischer Dünenlandschaft umringt kaum als „schroff“ zu bezeichnen ist. Das ästhetische Objekt der Begierde, das inszeniert werden sollte, war eine Chevrolet Corvette Stingray ZR. Ein Name, der die Herzen so mancher Autoliebhaber höher schlagen lässt.

Die Idee des Drehorts kam vom DoP höchstpersönlich. Der Brite Brett Danton kam über die Agentur von Chevrolet an den Job des Regisseurs und Kamermanns in Personalunion. Auf der Suche nach einem Drehort fiel ihm diese Straße ein. Er hatte vor ein paar Jahren bei einem 24-Stunden-Stopp in Abu Dhabi im Hotel-Resort am Ende der Straße übernachtet. Die Privatstraße ist nämlich nichts anders als die kilometerlange Auffahrt zu besagtem Hotel. Schon damals sagte er zu seiner Frau, er müsse hier irgendwann mal einen Werbespot drehen. Im Oktober 2018 war es dann soweit.