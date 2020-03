Free Download: “Körperlose Kamera”

Bei einem „Tatort“ unerprobte Ausrüstung dabei zu haben, das traut sich nicht jeder. DoP Michael Schreitel setzte die ZEISS Supreme Primes aber in der Produktion ein, als sie eigentlich noch gar nicht auf dem Markt waren – gemeinsam mit der RED MONSTRO 8K VV. Uns erzählte er in unserer Ausgabe 9.2018 exklusiv, was ihn dazu brachte und wie die Kombination war. Hier gibt es nun den kompletten Artikel zum kostenlosen Download!